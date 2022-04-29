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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/donbass-1786110555.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.04.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Донецк из РСЗО "Град", всего выпущено 11 мин калибром 120... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:20
2022-04-29T12:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
донецк (днр)
горловка
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Донецк из РСЗО "Град", всего выпущено 11 мин калибром 120 миллиметра, 11 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь гранат из СПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:39 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 8 гранат из СПГ; 10:20 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 10:35 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 8 мин калибром 120 мм; 11:40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"; 11:42 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/obstrel-1786104714.html
https://ria.ru/20220429/pervomaysk-1786094358.html
украина
донецк (днр)
горловка
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в мире, владимир путин, украина, донецк (днр), горловка
12:20 29.04.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк

© Фото : @dnronline / TelegramПоследствия обстрела рынка Кировского района Донецка
Последствия обстрела рынка Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : @dnronline / Telegram
Последствия обстрела рынка Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Донецк из РСЗО "Град", всего выпущено 11 мин калибром 120 миллиметра, 11 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь гранат из СПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:39 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 8 гранат из СПГ; 10:20 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 10:35 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 8 мин калибром 120 мм; 11:40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"; 11:42 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 11:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 11:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаДонецк (ДНР)Горловка
 
 
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