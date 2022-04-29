Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк
Последствия обстрела рынка Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Донецк из РСЗО "Град", всего выпущено 11 мин калибром 120 миллиметра, 11 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь гранат из СПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:39 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 8 гранат из СПГ; 10:20 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 10:35 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 8 мин калибром 120 мм; 11:40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"; 11:42 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.