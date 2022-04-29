10:08 29.04.2022 (обновлено: 10:16 29.04.2022)
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 15 человек
ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР за сутки потеряли 15 человек
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 апр – РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской народной республике за прошедшие сутки составили 15 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщила Народная милиция ЛНР.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 15 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 5 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.