https://ria.ru/20220429/donbass-1786078924.html

Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 15 человек

Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 15 человек - РИА Новости, 29.04.2022

Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 15 человек

Потери украинских войск в Луганской народной республике за прошедшие сутки составили 15 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщила Народная... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:08

2022-04-29T10:08

2022-04-29T10:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

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ЛУГАНСК, 29 апр – РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской народной республике за прошедшие сутки составили 15 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщила Народная милиция ЛНР."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 15 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 5 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/donbass-1785881103.html

https://ria.ru/20220428/lnr-1785875231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс