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Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 15 человек - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/donbass-1786078924.html
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 15 человек
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 15 человек - РИА Новости, 29.04.2022
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 15 человек
Потери украинских войск в Луганской народной республике за прошедшие сутки составили 15 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщила Народная... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:08
2022-04-29T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 29 апр – РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской народной республике за прошедшие сутки составили 15 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщила Народная милиция ЛНР."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 15 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 5 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/donbass-1785881103.html
https://ria.ru/20220428/lnr-1785875231.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:08 29.04.2022 (обновлено: 10:16 29.04.2022)
 
Потери украинских войск в ЛНР за сутки составили 15 человек

ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР за сутки потеряли 15 человек

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 апр – РИА Новости. Потери украинских войск в Луганской народной республике за прошедшие сутки составили 15 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщила Народная милиция ЛНР.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 15 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 5 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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