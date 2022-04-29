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Фотовыставка о событиях в Донбассе открылась в Бейруте - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/donbass-1786061202.html
Фотовыставка о событиях в Донбассе открылась в Бейруте
Фотовыставка о событиях в Донбассе открылась в Бейруте - РИА Новости, 29.04.2022
Фотовыставка о событиях в Донбассе открылась в Бейруте
Фотовыставка "Почему началась специальная операция на Украине. Донбасс 2014-2015" открылась в "Русском доме" в Бейруте при поддержке МИА "Россия сегодня",... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T07:40
2022-04-29T07:40
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
ливан
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
бейрут
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БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Фотовыставка "Почему началась специальная операция на Украине. Донбасс 2014-2015" открылась в "Русском доме" в Бейруте при поддержке МИА "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.С официальной речью на открытии выставки перед журналистами и посетителями выступил посол России в Ливане Александр Рудаков."Экспозиция организована с целью распространения информации о трагических событиях на Украине после начала 14 апреля 2014 года Киевом карательной операции против населения Донбасса. Восемь долгих лет гибли люди - военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек. Война, о которой мир предпочитал молчать", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Руслан Рамазанов.Соорганизатором выставки выступила непосредственный свидетель запечатленных на фото событий Татьяна Азаревич, которая ознакомила посетителей с представленными на тематических стендах фотографиями и рассказала о преступлениях украинских националистов и карателей."Мы вернемся на 8 лет назад, в 2014-2015 года на Донбасс, вспомним основные события этих лет, а именно, Дом профсоюзов в Одессе, "Корсуньскую бойню", бои за Донецкий аэропорт, авианалет на Луганск и артобстрелы мирных городов Донбасса, которые не прекращались все эти годы. Трагедию на Боссе, а также Аллею ангелов - память о детях, убитых украинской армией. На протяжении 8 лет бои за Донбасс не прекращаются ни на один день, каждый день новые жертвы, но мир уже давно закрыл глаза на это, никто не просил остановить это", - сказала Азаревич, выступив перед гостями выставки.Свидетельница трагических событий в Донбассе напомнила, что на протяжении восьми лет Украина нарушала минские соглашения о прекращении огня на территории ЛНР и ДНР. "Россия устала предупреждать и смотреть на геноцид русских людей. Настало время понести ответ за совершенные преступления", - добавила она.На выставке представлены около 150 фотографий, в том числе корреспондентов МИА "Россия сегодня", работавших в зоне конфликта в 2014-2015 годах.Фотоматериалы вызвали интерес не только у русскоязычной диаспоры в стране, но и у самих ливанцев, которые пришли в "Русский дом" семьями.
https://ria.ru/20220429/parad-1786058378.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
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донбасс, ливан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), бейрут
07:40 29.04.2022
 
Фотовыставка о событиях в Донбассе открылась в Бейруте

Фотовыставка о событиях в Донбассе открылась в "Русском доме" в Бейруте

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя
Разрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Фотовыставка "Почему началась специальная операция на Украине. Донбасс 2014-2015" открылась в "Русском доме" в Бейруте при поддержке МИА "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.
С официальной речью на открытии выставки перед журналистами и посетителями выступил посол России в Ливане Александр Рудаков.
"Экспозиция организована с целью распространения информации о трагических событиях на Украине после начала 14 апреля 2014 года Киевом карательной операции против населения Донбасса. Восемь долгих лет гибли люди - военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек. Война, о которой мир предпочитал молчать", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Руслан Рамазанов.
Соорганизатором выставки выступила непосредственный свидетель запечатленных на фото событий Татьяна Азаревич, которая ознакомила посетителей с представленными на тематических стендах фотографиями и рассказала о преступлениях украинских националистов и карателей.
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"Мы вернемся на 8 лет назад, в 2014-2015 года на Донбасс, вспомним основные события этих лет, а именно, Дом профсоюзов в Одессе, "Корсуньскую бойню", бои за Донецкий аэропорт, авианалет на Луганск и артобстрелы мирных городов Донбасса, которые не прекращались все эти годы. Трагедию на Боссе, а также Аллею ангелов - память о детях, убитых украинской армией. На протяжении 8 лет бои за Донбасс не прекращаются ни на один день, каждый день новые жертвы, но мир уже давно закрыл глаза на это, никто не просил остановить это", - сказала Азаревич, выступив перед гостями выставки.
Свидетельница трагических событий в Донбассе напомнила, что на протяжении восьми лет Украина нарушала минские соглашения о прекращении огня на территории ЛНР и ДНР. "Россия устала предупреждать и смотреть на геноцид русских людей. Настало время понести ответ за совершенные преступления", - добавила она.
На выставке представлены около 150 фотографий, в том числе корреспондентов МИА "Россия сегодня", работавших в зоне конфликта в 2014-2015 годах.
Фотоматериалы вызвали интерес не только у русскоязычной диаспоры в стране, но и у самих ливанцев, которые пришли в "Русский дом" семьями.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассЛиванФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Бейрут
 
 
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