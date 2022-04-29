https://ria.ru/20220429/donbass-1786061202.html

Фотовыставка о событиях в Донбассе открылась в Бейруте

Фотовыставка о событиях в Донбассе открылась в Бейруте - РИА Новости, 29.04.2022

Фотовыставка о событиях в Донбассе открылась в Бейруте

Фотовыставка "Почему началась специальная операция на Украине. Донбасс 2014-2015" открылась в "Русском доме" в Бейруте при поддержке МИА "Россия сегодня",... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T07:40

2022-04-29T07:40

2022-04-29T07:40

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

ливан

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

бейрут

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БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Фотовыставка "Почему началась специальная операция на Украине. Донбасс 2014-2015" открылась в "Русском доме" в Бейруте при поддержке МИА "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.С официальной речью на открытии выставки перед журналистами и посетителями выступил посол России в Ливане Александр Рудаков."Экспозиция организована с целью распространения информации о трагических событиях на Украине после начала 14 апреля 2014 года Киевом карательной операции против населения Донбасса. Восемь долгих лет гибли люди - военные и мирные, взрослые и дети. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек. Война, о которой мир предпочитал молчать", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Руслан Рамазанов.Соорганизатором выставки выступила непосредственный свидетель запечатленных на фото событий Татьяна Азаревич, которая ознакомила посетителей с представленными на тематических стендах фотографиями и рассказала о преступлениях украинских националистов и карателей."Мы вернемся на 8 лет назад, в 2014-2015 года на Донбасс, вспомним основные события этих лет, а именно, Дом профсоюзов в Одессе, "Корсуньскую бойню", бои за Донецкий аэропорт, авианалет на Луганск и артобстрелы мирных городов Донбасса, которые не прекращались все эти годы. Трагедию на Боссе, а также Аллею ангелов - память о детях, убитых украинской армией. На протяжении 8 лет бои за Донбасс не прекращаются ни на один день, каждый день новые жертвы, но мир уже давно закрыл глаза на это, никто не просил остановить это", - сказала Азаревич, выступив перед гостями выставки.Свидетельница трагических событий в Донбассе напомнила, что на протяжении восьми лет Украина нарушала минские соглашения о прекращении огня на территории ЛНР и ДНР. "Россия устала предупреждать и смотреть на геноцид русских людей. Настало время понести ответ за совершенные преступления", - добавила она.На выставке представлены около 150 фотографий, в том числе корреспондентов МИА "Россия сегодня", работавших в зоне конфликта в 2014-2015 годах.Фотоматериалы вызвали интерес не только у русскоязычной диаспоры в стране, но и у самих ливанцев, которые пришли в "Русский дом" семьями.

https://ria.ru/20220429/parad-1786058378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, ливан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), бейрут