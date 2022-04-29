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В ДНР возбудили дело против члена украинской партии "Демократична сокира" - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/dnr-1786204502.html
В ДНР возбудили дело против члена украинской партии "Демократична сокира"
В ДНР возбудили дело против члена украинской партии "Демократична сокира" - РИА Новости, 29.04.2022
В ДНР возбудили дело против члена украинской партии "Демократична сокира"
Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении члена украинской партии "Демократична сокира" ("Демократический топор") Юрия... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:12
2022-04-29T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении члена украинской партии "Демократична сокира" ("Демократический топор") Юрия Гудименко за призывы к экстремизму, сообщают власти республики."Прокуратура установила, что 13 апреля 2022 года Юрий Владимирович Гудименко (член политсовета украинской партии "Демократична сокира") в своем видеообращении к украинцам на YouTube-канале украинской партии "Демократична сокира" осуществлял публичные призывы к экстремистской деятельности, т.е. совершению особо тяжких преступлений – убийств, а также совершил умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к социальной группе. Генеральная прокуратура Донецкой народной республики квалифицировала действия Ю. В. Гудименко по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 328 УК ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале властей ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
17:12 29.04.2022
 
В ДНР возбудили дело против члена украинской партии "Демократична сокира"

В ДНР возбудили дело против члена украинской партии "Демократична сокира" Гудименко

© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении члена украинской партии "Демократична сокира" ("Демократический топор") Юрия Гудименко за призывы к экстремизму, сообщают власти республики.
"Прокуратура установила, что 13 апреля 2022 года Юрий Владимирович Гудименко (член политсовета украинской партии "Демократична сокира") в своем видеообращении к украинцам на YouTube-канале украинской партии "Демократична сокира" осуществлял публичные призывы к экстремистской деятельности, т.е. совершению особо тяжких преступлений – убийств, а также совершил умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к социальной группе. Генеральная прокуратура Донецкой народной республики квалифицировала действия Ю. В. Гудименко по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 328 УК ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале властей ДНР.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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