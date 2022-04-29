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США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу - РИА Новости, 29.04.2022
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США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу
США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу - РИА Новости, 29.04.2022
США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу
Целевая группа США и ЕС по энергетической безопасности 28 апреля провела встречу в Вашингтоне, на которой рассмотрела прогресс в диверсификации поставок и... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:37
2022-04-29T22:37
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европа
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Целевая группа США и ЕС по энергетической безопасности 28 апреля провела встречу в Вашингтоне, на которой рассмотрела прогресс в диверсификации поставок и снижении спроса на природный газ в Европе, говорится в заявлении группы, распространенном Белым домом."На встрече под председательством старшего советника госсекретаря США Амоса Хокстина и главы кабинета председателя Еврокомиссии Бьорна Зайберта был рассмотрен прогресс в вопросе диверсификации поставок природного газа в Европу и снижения спроса на природный газ в Европе", - отмечается в заявлении.Помимо этого, стороны также обсудили вопрос функционирования "платформы для совместных закупок энергоносителей странами ЕС", планы дополнительных поставок сжиженного природного газа, а также технологии энергоэффективности.По итогам встречи США и ЕС условились провести новое заседание группы в июне. Тем временем в ближайшее время работа группы будет продолжена на уровне технических специалистов.США и ЕС в марте учредили совместную группу, задача которой - снизить зависимость Европы от поставок российских энергоносителей.
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сша, европа, евросоюз, еврокомиссия
22:37 29.04.2022
 
США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу

США и ЕС обсудили в Вашингтоне вопрос диверсификации поставок газа в Европу

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Целевая группа США и ЕС по энергетической безопасности 28 апреля провела встречу в Вашингтоне, на которой рассмотрела прогресс в диверсификации поставок и снижении спроса на природный газ в Европе, говорится в заявлении группы, распространенном Белым домом.
"На встрече под председательством старшего советника госсекретаря США Амоса Хокстина и главы кабинета председателя Еврокомиссии Бьорна Зайберта был рассмотрен прогресс в вопросе диверсификации поставок природного газа в Европу и снижения спроса на природный газ в Европе", - отмечается в заявлении.
Помимо этого, стороны также обсудили вопрос функционирования "платформы для совместных закупок энергоносителей странами ЕС", планы дополнительных поставок сжиженного природного газа, а также технологии энергоэффективности.
По итогам встречи США и ЕС условились провести новое заседание группы в июне. Тем временем в ближайшее время работа группы будет продолжена на уровне технических специалистов.
США и ЕС в марте учредили совместную группу, задача которой - снизить зависимость Европы от поставок российских энергоносителей.
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