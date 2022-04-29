https://ria.ru/20220429/diversifikatsiya-1786270731.html

США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу

США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу - РИА Новости, 29.04.2022

США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу

Целевая группа США и ЕС по энергетической безопасности 28 апреля провела встречу в Вашингтоне, на которой рассмотрела прогресс в диверсификации поставок и... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T22:37

2022-04-29T22:37

2022-04-29T22:37

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Целевая группа США и ЕС по энергетической безопасности 28 апреля провела встречу в Вашингтоне, на которой рассмотрела прогресс в диверсификации поставок и снижении спроса на природный газ в Европе, говорится в заявлении группы, распространенном Белым домом."На встрече под председательством старшего советника госсекретаря США Амоса Хокстина и главы кабинета председателя Еврокомиссии Бьорна Зайберта был рассмотрен прогресс в вопросе диверсификации поставок природного газа в Европу и снижения спроса на природный газ в Европе", - отмечается в заявлении.Помимо этого, стороны также обсудили вопрос функционирования "платформы для совместных закупок энергоносителей странами ЕС", планы дополнительных поставок сжиженного природного газа, а также технологии энергоэффективности.По итогам встречи США и ЕС условились провести новое заседание группы в июне. Тем временем в ближайшее время работа группы будет продолжена на уровне технических специалистов.США и ЕС в марте учредили совместную группу, задача которой - снизить зависимость Европы от поставок российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786267556.html

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сша, европа, евросоюз, еврокомиссия