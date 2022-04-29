https://ria.ru/20220429/diplomaty-1786196496.html

Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами

Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами - РИА Новости, 29.04.2022

Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами

Все контакты иностранных дипломатов с российскими госорганами теперь будут осуществляться через МИД, заявили в ведомстве. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:44

2022-04-29T16:44

2022-04-29T19:17

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

политика

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Все контакты иностранных дипломатов с российскими госорганами теперь будут осуществляться через МИД, заявили в ведомстве."Это сделано как ответ на аналогичные действия соответствующих стран — принцип взаимности", — уточнили там.Ранее информация о такой мере появилась в Telegram-каналах. В частности, сообщалось, что премьер Михаил Мишустин дал поручение, согласно которому российские власти должны принимать все меры для сокращения контактов с зарубежными дипломатами.Самих сотрудников консульств, как утверждалось, не должны по возможности пускать в здания госорганов, а их запросы предписали перенаправлять в МИД.

https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика