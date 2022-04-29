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Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами - РИА Новости, 29.04.2022
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Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами
Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами - РИА Новости, 29.04.2022
Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами
Все контакты иностранных дипломатов с российскими госорганами теперь будут осуществляться через МИД, заявили в ведомстве. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:44
2022-04-29T19:17
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
политика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Все контакты иностранных дипломатов с российскими госорганами теперь будут осуществляться через МИД, заявили в ведомстве."Это сделано как ответ на аналогичные действия соответствующих стран — принцип взаимности", — уточнили там.Ранее информация о такой мере появилась в Telegram-каналах. В частности, сообщалось, что премьер Михаил Мишустин дал поручение, согласно которому российские власти должны принимать все меры для сокращения контактов с зарубежными дипломатами.Самих сотрудников консульств, как утверждалось, не должны по возможности пускать в здания госорганов, а их запросы предписали перенаправлять в МИД.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика
16:44 29.04.2022 (обновлено: 19:17 29.04.2022)
 
Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами

Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с государственными органами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Все контакты иностранных дипломатов с российскими госорганами теперь будут осуществляться через МИД, заявили в ведомстве.
"Это сделано как ответ на аналогичные действия соответствующих стран — принцип взаимности", — уточнили там.
Ранее информация о такой мере появилась в Telegram-каналах. В частности, сообщалось, что премьер Михаил Мишустин дал поручение, согласно которому российские власти должны принимать все меры для сокращения контактов с зарубежными дипломатами.
Самих сотрудников консульств, как утверждалось, не должны по возможности пускать в здания госорганов, а их запросы предписали перенаправлять в МИД.
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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