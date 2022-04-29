https://ria.ru/20220429/diplomaty-1786196496.html
Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами
Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами - РИА Новости, 29.04.2022
Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами
Все контакты иностранных дипломатов с российскими госорганами теперь будут осуществляться через МИД, заявили в ведомстве. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:44
2022-04-29T16:44
2022-04-29T19:17
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
политика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Все контакты иностранных дипломатов с российскими госорганами теперь будут осуществляться через МИД, заявили в ведомстве."Это сделано как ответ на аналогичные действия соответствующих стран — принцип взаимности", — уточнили там.Ранее информация о такой мере появилась в Telegram-каналах. В частности, сообщалось, что премьер Михаил Мишустин дал поручение, согласно которому российские власти должны принимать все меры для сокращения контактов с зарубежными дипломатами.Самих сотрудников консульств, как утверждалось, не должны по возможности пускать в здания госорганов, а их запросы предписали перенаправлять в МИД.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика
16:44 29.04.2022 (обновлено: 19:17 29.04.2022)
Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с госорганами
Россия ужесточила формат общения иностранных дипломатов с государственными органами
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Все контакты иностранных дипломатов с российскими госорганами теперь будут осуществляться через МИД, заявили в ведомстве.
"Это сделано как ответ на аналогичные действия соответствующих стран — принцип взаимности", — уточнили там.
Ранее информация о такой мере появилась в Telegram-каналах. В частности, сообщалось, что премьер Михаил Мишустин дал поручение, согласно которому российские власти должны принимать все меры для сокращения контактов с зарубежными дипломатами.
Самих сотрудников консульств, как утверждалось, не должны по возможности пускать в здания госорганов, а их запросы предписали перенаправлять в МИД.