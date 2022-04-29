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"Диалог" тигра и оленей в Приморье попал на видео

"Диалог" тигра и оленей в Приморье попал на видео - РИА Новости, 29.04.2022

"Диалог" тигра и оленей в Приморье попал на видео

Видеоловушка Сихотэ-Алинского заповедника зафиксировала перекличку тигра и пятнистых оленей, сообщает учреждение. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:42

2022-04-29T10:42

2022-04-29T17:30

приморский край

сихотэ-алинский заповедник

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Видеоловушка Сихотэ-Алинского заповедника зафиксировала перекличку тигра и пятнистых оленей, сообщает учреждение."Услышав шорох, олени начали свистеть, сигнализируя сородичам об опасности. <...> Тигр, услышав сигнал, принялся оставлять метки на месте встречи и <…> ответил оленям ленивым рыком", — говорится в сообщении.По мнению специалистов, тигр был сыт, поэтому олени его совершенно не заинтересовали."В отделе науки заповедника признают, что подобные кадры увидишь нечасто. Межвидовые отношения между животными до сих пор слабо исследованы. Подобные сюжеты — ценный материал для исследователей", — отмечают в заповеднике.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в Cписок всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.

https://ria.ru/20220428/pingviny-1785923979.html

приморский край

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Перекличка тигра и пятнистых оленей Видеоловушка Сихотэ-Алинского заповедника зафиксировала перекличку тигра и пятнистых оленей. Смотреть со звуком! Услышав шорох, олени начали «свистеть», сигнализируя сородичам об опасности. Если присмотреться, то стадо пятнистых оленей на видео держится справа, в подлеске. 2022-04-29T10:42 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, сихотэ-алинский заповедник