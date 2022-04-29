https://ria.ru/20220429/dezhurstva-1786758422.html

Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве

Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве - РИА Новости, 04.05.2022

Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве

Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве, сообщил мэр столицы Серей Собянин на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 04.05.2022

2022-04-29T17:20

2022-04-29T17:20

2022-05-04T12:47

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москва

городское хозяйство москвы

мосводосток

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве, сообщил мэр столицы Серей Собянин на своей странице "ВКонтакте"."С началом речной навигации на ежедневное дежурство заступил коммунальный флот Мосводостока. В его составе – буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны. Их задача – убирать мусор в акваториях Москвы-реки и судоходной части Яузы, удалять наносы песка и грунта, ил со дна", - написал Собянин.Мэр добавил, что коммунальный флот дежурит даже зимой, на реке постоянно работают два судна ледового класса.Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, в межнавигационный период на судах провели комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Обследовали и при необходимости отремонтировали двигательные установки, насосное оборудование и рулевые системы. Проверили силовые конструкции крановой техники."В прошлом году коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений", - сообщается в Telegram-канале комплекса.Также там заверили, что водные артерии столицы находятся под круглосуточным контролем.

https://realty.ria.ru/20220428/blagoustroystvo-1785872133.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, мосводосток