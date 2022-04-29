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Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве
Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве - РИА Новости, 04.05.2022
Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве
Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве, сообщил мэр столицы Серей Собянин на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 04.05.2022
2022-04-29T17:20
2022-04-29T17:20
2022-05-04T12:47
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городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве, сообщил мэр столицы Серей Собянин на своей странице "ВКонтакте"."С началом речной навигации на ежедневное дежурство заступил коммунальный флот Мосводостока. В его составе – буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны. Их задача – убирать мусор в акваториях Москвы-реки и судоходной части Яузы, удалять наносы песка и грунта, ил со дна", - написал Собянин.Мэр добавил, что коммунальный флот дежурит даже зимой, на реке постоянно работают два судна ледового класса.Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, в межнавигационный период на судах провели комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Обследовали и при необходимости отремонтировали двигательные установки, насосное оборудование и рулевые системы. Проверили силовые конструкции крановой техники."В прошлом году коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений", - сообщается в Telegram-канале комплекса.Также там заверили, что водные артерии столицы находятся под круглосуточным контролем.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, мосводосток
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в Москве, сообщил мэр столицы Серей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"С началом речной навигации на ежедневное дежурство заступил коммунальный флот Мосводостока
. В его составе – буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны. Их задача – убирать мусор в акваториях Москвы-реки и судоходной части Яузы, удалять наносы песка и грунта, ил со дна", - написал Собянин.
Мэр добавил, что коммунальный флот дежурит даже зимой, на реке постоянно работают два судна ледового класса.
Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, в межнавигационный период на судах провели комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Обследовали и при необходимости отремонтировали двигательные установки, насосное оборудование и рулевые системы. Проверили силовые конструкции крановой техники.
"В прошлом году коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений", - сообщается в Telegram-канале комплекса.
Также там заверили, что водные артерии столицы находятся под круглосуточным контролем.