https://ria.ru/20220429/burnashov-1786075452.html

Экс-депутат Госдумы Бурнашов признал, что ударил полицейского

Экс-депутат Госдумы Бурнашов признал, что ударил полицейского - РИА Новости, 29.04.2022

Экс-депутат Госдумы Бурнашов признал, что ударил полицейского

Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов в суде признался, что ударил сотрудника ГИБДД, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:47

2022-04-29T09:47

2022-04-29T09:47

происшествия

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ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов в суде признался, что ударил сотрудника ГИБДД, передает корреспондент РИА Новости.Сегодня в Ленинском районном суде состоялся допрос Бурнашова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику ДПС и его оскорблении во время конфликта на дороге."Я признаю вину, признаю, что ударил", - рассказал он в суде.Бурнашов пояснил, что конфликт с сотрудниками ГИБДД произошел, когда он в машине подъехал к месту происшествия. Перед этим у него произошел неприятный разговор личного характера. Он подчеркнул, что если бы не был "в расстроенном состоянии", то так бы не поступил. Бурнашов подтвердил, что согласен со всеми обстоятельствами, которые изложены в обвинительном заключении."Я уравновешенный, спокойный, если можно так сказать - трезвый... И являюсь кормильцем семьи", - охарактеризовал себя политик.На Бурнашова было заведено уголовное дело о насилии против представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) после инцидента, случившегося в Перми 8 июля 2021 года. По информации следствия, в тот день сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, который был с признаками опьянения. После перебранки он попытался скрыться, оскорбил в присутствии посторонних инспектора ДПС нецензурными словами, а потом толкнул его и ударил в шею.Через несколько дней политик публично принёс извинения полицейским.

https://ria.ru/20220429/ulyukaev-1786069774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, госдума рф