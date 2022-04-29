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Начались работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы - РИА Новости, 29.04.2022
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Начались работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы
Начались работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы - РИА Новости, 29.04.2022
Начались работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улиц в районе Павелецкого вокзала столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:34
2022-04-29T09:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улиц в районе Павелецкого вокзала столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, сделаны удобные и безопасные проходы, размещены информационные баннеры. Полностью перекрывать движение транспорта не планируется. В настоящее время рабочие приступили к устройству кабельной канализации на Дубининской улице и Даниловском валу. Одновременно на Дубининской улице выполняется подготовка котлованов для прокладки кабеля методом горизонтально-наклонного бурения. Эта технология позволяет выполнить работы закрытым способом, без разрытий."В рамках благоустройства планируется сохранить важную транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц и одновременно создать более комфортную и удобную среду для местных жителей. За счет оптимизации ширины полос дорожного движения расширим, где возможно, тротуары, заменим их покрытие, обновим уличное освещение - установим почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками, а на пешеходных переходах - 66 опор контрастного освещения", - рассказал Бирюков.По его словам, на всех улицах проведут озеленение - дополнительно высадят в общей сложности 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников, обустроят около 40 тысяч квадратных метров газона. Для отдыха горожан поставят удобные лавочки, сориентироваться в этом районе помогут порядка 30 навигационных стел. В зоне благоустройства установят современные остановки общественного транспорта. Для пассажиров трамваев оборудуют остановки венского типа, в которых пол вагона находится на одном уровне с приподнятой платформой. На площади перед станцией метро "Новокузнецкая" установят качели для взрослых, которые впервые появились на столичных улицах несколько лет назад и сразу стали популярны у жителей и гостей Москвы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что проект предполагает обустройство комфортного и функционального пространства около Данилова монастыря. Там разместят книжную и иконную лавки, торговые точки и кафе с летней верандой, проведут озеленение и установят удобные скамейки для отдыха.
https://ria.ru/20220428/moskva-1786016382.html
https://ria.ru/20220427/biryukov-1785753049.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
09:34 29.04.2022
 
Начались работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы

Бирюков: Начались работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПавелецкий вокзал в Москве
Павелецкий вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Павелецкий вокзал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улиц в районе Павелецкого вокзала столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, сделаны удобные и безопасные проходы, размещены информационные баннеры. Полностью перекрывать движение транспорта не планируется. В настоящее время рабочие приступили к устройству кабельной канализации на Дубининской улице и Даниловском валу. Одновременно на Дубининской улице выполняется подготовка котлованов для прокладки кабеля методом горизонтально-наклонного бурения. Эта технология позволяет выполнить работы закрытым способом, без разрытий.
"В рамках благоустройства планируется сохранить важную транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц и одновременно создать более комфортную и удобную среду для местных жителей. За счет оптимизации ширины полос дорожного движения расширим, где возможно, тротуары, заменим их покрытие, обновим уличное освещение - установим почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками, а на пешеходных переходах - 66 опор контрастного освещения", - рассказал Бирюков.
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По его словам, на всех улицах проведут озеленение - дополнительно высадят в общей сложности 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников, обустроят около 40 тысяч квадратных метров газона. Для отдыха горожан поставят удобные лавочки, сориентироваться в этом районе помогут порядка 30 навигационных стел. В зоне благоустройства установят современные остановки общественного транспорта. Для пассажиров трамваев оборудуют остановки венского типа, в которых пол вагона находится на одном уровне с приподнятой платформой. На площади перед станцией метро "Новокузнецкая" установят качели для взрослых, которые впервые появились на столичных улицах несколько лет назад и сразу стали популярны у жителей и гостей Москвы.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что проект предполагает обустройство комфортного и функционального пространства около Данилова монастыря. Там разместят книжную и иконную лавки, торговые точки и кафе с летней верандой, проведут озеленение и установят удобные скамейки для отдыха.
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