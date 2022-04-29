https://ria.ru/20220429/blagoustroystvo-1786073639.html

Начались работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы

Начались работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы - РИА Новости, 29.04.2022

Начались работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улиц в районе Павелецкого вокзала столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:34

2022-04-29T09:34

2022-04-29T09:34

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общество

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улиц в районе Павелецкого вокзала столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, сделаны удобные и безопасные проходы, размещены информационные баннеры. Полностью перекрывать движение транспорта не планируется. В настоящее время рабочие приступили к устройству кабельной канализации на Дубининской улице и Даниловском валу. Одновременно на Дубининской улице выполняется подготовка котлованов для прокладки кабеля методом горизонтально-наклонного бурения. Эта технология позволяет выполнить работы закрытым способом, без разрытий."В рамках благоустройства планируется сохранить важную транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц и одновременно создать более комфортную и удобную среду для местных жителей. За счет оптимизации ширины полос дорожного движения расширим, где возможно, тротуары, заменим их покрытие, обновим уличное освещение - установим почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками, а на пешеходных переходах - 66 опор контрастного освещения", - рассказал Бирюков.По его словам, на всех улицах проведут озеленение - дополнительно высадят в общей сложности 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников, обустроят около 40 тысяч квадратных метров газона. Для отдыха горожан поставят удобные лавочки, сориентироваться в этом районе помогут порядка 30 навигационных стел. В зоне благоустройства установят современные остановки общественного транспорта. Для пассажиров трамваев оборудуют остановки венского типа, в которых пол вагона находится на одном уровне с приподнятой платформой. На площади перед станцией метро "Новокузнецкая" установят качели для взрослых, которые впервые появились на столичных улицах несколько лет назад и сразу стали популярны у жителей и гостей Москвы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что проект предполагает обустройство комфортного и функционального пространства около Данилова монастыря. Там разместят книжную и иконную лавки, торговые точки и кафе с летней верандой, проведут озеленение и установят удобные скамейки для отдыха.

https://ria.ru/20220428/moskva-1786016382.html

https://ria.ru/20220427/biryukov-1785753049.html

https://ria.ru/20220427/moskva-1785721550.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков