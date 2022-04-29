https://ria.ru/20220429/blagoustroustroystvo-1786098863.html

В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды

В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды - РИА Новости, 29.04.2022

В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды

В Тверской области в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 90 объектов в 38 муниципальных образованиях,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:33

2022-04-29T11:33

2022-04-29T11:33

тверская область

игорь руденя

ржев

вышний волочек

удомля

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ТВЕРЬ. 29 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 90 объектов в 38 муниципальных образованиях, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя.Самые крупные проекты по благоустройству общественных пространств будут реализованы во Ржеве, в Вышнем Волочке, Удомле, Кашине и Кимрах. В прошлом году эти города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Кроме того, жители Верхневолжья активно участвуют в выборе объектов благоустройства в ходе специального рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда".Во время эфира Игорь Руденя призвал жителей региона активнее голосовать за понравившиеся проекты.В этом году рейтинговое голосование проходит с 15 апреля по 30 мая, выбираются общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году. В голосовании уже приняли участие более 9 тысяч жителей Тверской области.От Тверской области на конкурс заявлено 56 проектов от 11 муниципалитетов.

https://ria.ru/20220427/programma-1785692657.html

ржев

вышний волочек

удомля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, ржев, вышний волочек, удомля