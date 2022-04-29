https://ria.ru/20220429/blagoustroustroystvo-1786098863.html
В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды
В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды - РИА Новости, 29.04.2022
В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды
В Тверской области в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 90 объектов в 38 муниципальных образованиях,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:33
2022-04-29T11:33
2022-04-29T11:33
тверская область
игорь руденя
ржев
вышний волочек
удомля
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ТВЕРЬ. 29 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 90 объектов в 38 муниципальных образованиях, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя.Самые крупные проекты по благоустройству общественных пространств будут реализованы во Ржеве, в Вышнем Волочке, Удомле, Кашине и Кимрах. В прошлом году эти города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Кроме того, жители Верхневолжья активно участвуют в выборе объектов благоустройства в ходе специального рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда".Во время эфира Игорь Руденя призвал жителей региона активнее голосовать за понравившиеся проекты.В этом году рейтинговое голосование проходит с 15 апреля по 30 мая, выбираются общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году. В голосовании уже приняли участие более 9 тысяч жителей Тверской области.От Тверской области на конкурс заявлено 56 проектов от 11 муниципалитетов.
https://ria.ru/20220427/programma-1785692657.html
ржев
вышний волочек
удомля
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, ржев, вышний волочек, удомля
ТВЕРЬ. 29 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 90 объектов в 38 муниципальных образованиях, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Самые крупные проекты по благоустройству общественных пространств будут реализованы во Ржеве
, в Вышнем Волочке
, Удомле
, Кашине
и Кимрах
. В прошлом году эти города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Кроме того, жители Верхневолжья активно участвуют в выборе объектов благоустройства в ходе специального рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда".
Во время эфира Игорь Руденя
призвал жителей региона активнее голосовать за понравившиеся проекты.
В этом году рейтинговое голосование проходит с 15 апреля по 30 мая, выбираются общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году. В голосовании уже приняли участие более 9 тысяч жителей Тверской области.
От Тверской области на конкурс заявлено 56 проектов от 11 муниципалитетов.