Рейтинг@Mail.ru
В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220429/blagoustroustroystvo-1786098863.html
В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды
В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды - РИА Новости, 29.04.2022
В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды
В Тверской области в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 90 объектов в 38 муниципальных образованиях,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:33
2022-04-29T11:33
тверская область
игорь руденя
ржев
вышний волочек
удомля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786097104_0:31:1281:751_1920x0_80_0_0_ed2a9220ed23d1dfa447ee493e688ba4.jpg
ТВЕРЬ. 29 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 90 объектов в 38 муниципальных образованиях, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя.Самые крупные проекты по благоустройству общественных пространств будут реализованы во Ржеве, в Вышнем Волочке, Удомле, Кашине и Кимрах. В прошлом году эти города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Кроме того, жители Верхневолжья активно участвуют в выборе объектов благоустройства в ходе специального рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда".Во время эфира Игорь Руденя призвал жителей региона активнее голосовать за понравившиеся проекты.В этом году рейтинговое голосование проходит с 15 апреля по 30 мая, выбираются общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году. В голосовании уже приняли участие более 9 тысяч жителей Тверской области.От Тверской области на конкурс заявлено 56 проектов от 11 муниципалитетов.
https://ria.ru/20220427/programma-1785692657.html
ржев
вышний волочек
удомля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786097104_69:0:1162:819_1920x0_80_0_0_b38a9768f20f7a37594e74bff475584d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, ржев, вышний волочек, удомля
11:33 29.04.2022
 

В Верхневолжье благоустроят 90 объектов комфортной городской среды

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя в время прямого эфира на телеканале "Россия 24"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в время прямого эфира на телеканале Россия 24 - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 29 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 90 объектов в 38 муниципальных образованиях, сообщил во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Самые крупные проекты по благоустройству общественных пространств будут реализованы во Ржеве, в Вышнем Волочке, Удомле, Кашине и Кимрах. В прошлом году эти города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 11:19Тверская область
Тверская область предлагает обширную программу по "Пушкинской карте"
Кроме того, жители Верхневолжья активно участвуют в выборе объектов благоустройства в ходе специального рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда".
Во время эфира Игорь Руденя призвал жителей региона активнее голосовать за понравившиеся проекты.
В этом году рейтинговое голосование проходит с 15 апреля по 30 мая, выбираются общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году. В голосовании уже приняли участие более 9 тысяч жителей Тверской области.
От Тверской области на конкурс заявлено 56 проектов от 11 муниципалитетов.
 
Тверская областьИгорь РуденяРжевВышний ВолочекУдомля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала