https://ria.ru/20220429/biznes-1786055153.html

Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию

Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 29.04.2022

Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию

Бывшие российские бизнесмены из "лондонского списка", покинувшие Россию, несмотря на всю сложность сегодняшней ситуации, хотят вернуться, но правоохранительные... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T03:17

2022-04-29T03:17

2022-04-29T03:21

россия

в мире

борис титов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775581098_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_341bcaa9508727dbb35382bd43aecdd5.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывшие российские бизнесмены из "лондонского списка", покинувшие Россию, несмотря на всю сложность сегодняшней ситуации, хотят вернуться, но правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это делать, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов."Лондонский список" - условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения."Конечно, кризис вносит свои коррективы, с каждым днем отношения с Западом становятся все более непростыми, но могу сказать, что есть тем не менее деловые люди, которые хотят вернуться, даже в такой ситуации. Однако российские правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это сделать",- сказал он.Бизнесмены, по его словам, "готовы не только приехать, но и оказаться, как того требует закон, под следствием". "Но чтобы следствие было открытым, чтобы, пока оно идет, они находились на свободе, чтобы они, наконец, имели право и возможность доказывать свою невиновность не из тюрьмы",- подчеркнул омбудсмен."Но государство на все это отвечает: пусть они приезжают, а мы тут посмотрим, сажать их, или нет. Понятно, что при таком отношении никто не будет возвращаться",- заключил Титов.

https://ria.ru/20210712/titov-1740995187.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, борис титов