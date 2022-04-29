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Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 29.04.2022
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Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию
Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 29.04.2022
Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию
Бывшие российские бизнесмены из "лондонского списка", покинувшие Россию, несмотря на всю сложность сегодняшней ситуации, хотят вернуться, но правоохранительные... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T03:17
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россия
в мире
борис титов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывшие российские бизнесмены из "лондонского списка", покинувшие Россию, несмотря на всю сложность сегодняшней ситуации, хотят вернуться, но правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это делать, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов."Лондонский список" - условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения."Конечно, кризис вносит свои коррективы, с каждым днем отношения с Западом становятся все более непростыми, но могу сказать, что есть тем не менее деловые люди, которые хотят вернуться, даже в такой ситуации. Однако российские правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это сделать",- сказал он.Бизнесмены, по его словам, "готовы не только приехать, но и оказаться, как того требует закон, под следствием". "Но чтобы следствие было открытым, чтобы, пока оно идет, они находились на свободе, чтобы они, наконец, имели право и возможность доказывать свою невиновность не из тюрьмы",- подчеркнул омбудсмен."Но государство на все это отвечает: пусть они приезжают, а мы тут посмотрим, сажать их, или нет. Понятно, что при таком отношении никто не будет возвращаться",- заключил Титов.
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россия, в мире, борис титов
03:17 29.04.2022 (обновлено: 03:21 29.04.2022)
 
Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию

Омбудсмен Титов: бывшие российские бизнесмены из "лондонского списка" хотят вернуться

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывшие российские бизнесмены из "лондонского списка", покинувшие Россию, несмотря на всю сложность сегодняшней ситуации, хотят вернуться, но правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это делать, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Лондонский список" - условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля 2021, 20:13
Титов надеется продолжить работу с "лондонским списком"
"Конечно, кризис вносит свои коррективы, с каждым днем отношения с Западом становятся все более непростыми, но могу сказать, что есть тем не менее деловые люди, которые хотят вернуться, даже в такой ситуации. Однако российские правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это сделать",- сказал он.
Бизнесмены, по его словам, "готовы не только приехать, но и оказаться, как того требует закон, под следствием". "Но чтобы следствие было открытым, чтобы, пока оно идет, они находились на свободе, чтобы они, наконец, имели право и возможность доказывать свою невиновность не из тюрьмы",- подчеркнул омбудсмен.
"Но государство на все это отвечает: пусть они приезжают, а мы тут посмотрим, сажать их, или нет. Понятно, что при таком отношении никто не будет возвращаться",- заключил Титов.
 
РоссияВ миреБорис Титов
 
 
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