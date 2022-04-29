https://ria.ru/20220429/biolaboratorii-1786269226.html
Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине
Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких сомнений в том, что деятельность биолабораторий США на Украине должна быть расследована. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:17
2022-04-29T22:17
2022-04-29T22:17
виктория нуланд
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких сомнений в том, что деятельность биолабораторий США на Украине должна быть расследована."У нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование, будем продолжать это делать", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya, высказываясь по теме биолабораторий."У нас есть основания полагать, что биологическое и химическое оружие — это то, на что нам следует гораздо чаще акцентировать внимание во время диалога с США", - подчеркнул министр."Нужно настаивать на том, что они должны публично объяснить, почему в очередной раз отложили принятие обязательства по уничтожению всего химического оружия, почему построили эти военные биологические лаборатории, не согласившись на открытую проверку по Конвенции, и многое другое", - добавил Лавров."Хотим ясности и будем настаивать на получении ответов", - заключил он.Министр подчеркнул, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд "фактически призналась", что действия США в этой сфере не носили мирный характер, заявив о необходимости сделать все, чтобы патогены не попали в руки России.
https://ria.ru/20220427/sk-1785755405.html
сша
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виктория нуланд, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине
Глава МИД Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий США на Украине
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких сомнений в том, что деятельность биолабораторий США на Украине должна быть расследована.
"У нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование, будем продолжать это делать", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya, высказываясь по теме биолабораторий.
"У нас есть основания полагать, что биологическое и химическое оружие — это то, на что нам следует гораздо чаще акцентировать внимание во время диалога с США", - подчеркнул министр.
"Нужно настаивать на том, что они должны публично объяснить, почему в очередной раз отложили принятие обязательства по уничтожению всего химического оружия, почему построили эти военные биологические лаборатории, не согласившись на открытую проверку по Конвенции, и многое другое", - добавил Лавров.
"Хотим ясности и будем настаивать на получении ответов", - заключил он.
Министр подчеркнул, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
"фактически призналась", что действия США в этой сфере не носили мирный характер, заявив о необходимости сделать все, чтобы патогены не попали в руки России
.