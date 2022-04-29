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Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине
Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких сомнений в том, что деятельность биолабораторий США на Украине должна быть расследована. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:17
2022-04-29T22:17
виктория нуланд
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких сомнений в том, что деятельность биолабораторий США на Украине должна быть расследована."У нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование, будем продолжать это делать", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya, высказываясь по теме биолабораторий."У нас есть основания полагать, что биологическое и химическое оружие — это то, на что нам следует гораздо чаще акцентировать внимание во время диалога с США", - подчеркнул министр."Нужно настаивать на том, что они должны публично объяснить, почему в очередной раз отложили принятие обязательства по уничтожению всего химического оружия, почему построили эти военные биологические лаборатории, не согласившись на открытую проверку по Конвенции, и многое другое", - добавил Лавров."Хотим ясности и будем настаивать на получении ответов", - заключил он.Министр подчеркнул, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд "фактически призналась", что действия США в этой сфере не носили мирный характер, заявив о необходимости сделать все, чтобы патогены не попали в руки России.
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виктория нуланд, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
22:17 29.04.2022
 
Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине

Глава МИД Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий США на Украине

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких сомнений в том, что деятельность биолабораторий США на Украине должна быть расследована.
"У нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование, будем продолжать это делать", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya, высказываясь по теме биолабораторий.
"У нас есть основания полагать, что биологическое и химическое оружие — это то, на что нам следует гораздо чаще акцентировать внимание во время диалога с США", - подчеркнул министр.
"Нужно настаивать на том, что они должны публично объяснить, почему в очередной раз отложили принятие обязательства по уничтожению всего химического оружия, почему построили эти военные биологические лаборатории, не согласившись на открытую проверку по Конвенции, и многое другое", - добавил Лавров.
"Хотим ясности и будем настаивать на получении ответов", - заключил он.
Министр подчеркнул, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд "фактически призналась", что действия США в этой сфере не носили мирный характер, заявив о необходимости сделать все, чтобы патогены не попали в руки России.
Пробирки - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Виктория НуландСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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