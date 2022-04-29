https://ria.ru/20220429/biolaboratorii-1786269226.html

Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине

Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине - РИА Новости, 29.04.2022

Лавров призывает расследовать деятельность биолабораторий на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких сомнений в том, что деятельность биолабораторий США на Украине должна быть расследована. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T22:17

2022-04-29T22:17

2022-04-29T22:17

виктория нуланд

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761917678_0:73:2759:1625_1920x0_80_0_0_bd4483f1005e9b89b944c647c7ee6573.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких сомнений в том, что деятельность биолабораторий США на Украине должна быть расследована."У нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование, будем продолжать это делать", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya, высказываясь по теме биолабораторий."У нас есть основания полагать, что биологическое и химическое оружие — это то, на что нам следует гораздо чаще акцентировать внимание во время диалога с США", - подчеркнул министр."Нужно настаивать на том, что они должны публично объяснить, почему в очередной раз отложили принятие обязательства по уничтожению всего химического оружия, почему построили эти военные биологические лаборатории, не согласившись на открытую проверку по Конвенции, и многое другое", - добавил Лавров."Хотим ясности и будем настаивать на получении ответов", - заключил он.Министр подчеркнул, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд "фактически призналась", что действия США в этой сфере не носили мирный характер, заявив о необходимости сделать все, чтобы патогены не попали в руки России.

https://ria.ru/20220427/sk-1785755405.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктория нуланд, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров