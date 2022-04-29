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Модельные библиотеки откроют в Подмосковье
Модельные библиотеки откроют в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
Модельные библиотеки откроют в Подмосковье
В Подмосковье откроют три модельные библиотеки. Читательские пространства будут оснащены новейшими технологиями. Первых посетителей они смогут принять уже... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:16
2022-04-29T19:16
2022-04-29T19:16
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Подмосковье откроют три модельные библиотеки. Читательские пространства будут оснащены новейшими технологиями. Первых посетителей они смогут принять уже осенью. Об этом сообщил телеканал "360".Министр культуры и туризма региона Елена Харламова рассказала, что прием заявок на создание таких библиотек подошел к концу. Всего от Московской области поступило 11 заявок. Властям предстоит решить, где именно проведут модернизацию пространств. Результаты голосования огласят в конце лета."Сейчас в Подмосковье работает 10 модельных библиотек – еще три откроем осенью", – пояснила Харламова.Власти области выделили около 85 миллионов рублей на создание библиотек."Созданные модельные библиотеки стали новыми центрами интеллектуального и читательского интереса", – рассказала министр.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
В Подмосковье откроют три модельные библиотеки. Читательские пространства будут оснащены новейшими технологиями. Первых посетителей они смогут принять уже осенью. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Министр культуры и туризма региона Елена Харламова рассказала, что прием заявок на создание таких библиотек подошел к концу. Всего от Московской области поступило 11 заявок. Властям предстоит решить, где именно проведут модернизацию пространств. Результаты голосования огласят в конце лета.
"Сейчас в Подмосковье работает 10 модельных библиотек – еще три откроем осенью", – пояснила Харламова.
Власти области выделили около 85 миллионов рублей на создание библиотек.
"Созданные модельные библиотеки стали новыми центрами интеллектуального и читательского интереса", – рассказала министр.