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Модельные библиотеки откроют в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
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https://ria.ru/20220429/biblioteki-1786241464.html
Модельные библиотеки откроют в Подмосковье
Модельные библиотеки откроют в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
Модельные библиотеки откроют в Подмосковье
В Подмосковье откроют три модельные библиотеки. Читательские пространства будут оснащены новейшими технологиями. Первых посетителей они смогут принять уже... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:16
2022-04-29T19:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Подмосковье откроют три модельные библиотеки. Читательские пространства будут оснащены новейшими технологиями. Первых посетителей они смогут принять уже осенью. Об этом сообщил телеканал "360".Министр культуры и туризма региона Елена Харламова рассказала, что прием заявок на создание таких библиотек подошел к концу. Всего от Московской области поступило 11 заявок. Властям предстоит решить, где именно проведут модернизацию пространств. Результаты голосования огласят в конце лета."Сейчас в Подмосковье работает 10 модельных библиотек – еще три откроем осенью", – пояснила Харламова.Власти области выделили около 85 миллионов рублей на создание библиотек."Созданные модельные библиотеки стали новыми центрами интеллектуального и читательского интереса", – рассказала министр.
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московская область (подмосковье)
19:16 29.04.2022
 

Модельные библиотеки откроют в Подмосковье

© РИА Новости / Александр КряжевПосетители и сотрудники библиотеки
Посетители и сотрудники библиотеки - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Подмосковье откроют три модельные библиотеки. Читательские пространства будут оснащены новейшими технологиями. Первых посетителей они смогут принять уже осенью. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр культуры и туризма региона Елена Харламова рассказала, что прием заявок на создание таких библиотек подошел к концу. Всего от Московской области поступило 11 заявок. Властям предстоит решить, где именно проведут модернизацию пространств. Результаты голосования огласят в конце лета.
"Сейчас в Подмосковье работает 10 модельных библиотек – еще три откроем осенью", – пояснила Харламова.
Власти области выделили около 85 миллионов рублей на создание библиотек.
"Созданные модельные библиотеки стали новыми центрами интеллектуального и читательского интереса", – рассказала министр.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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