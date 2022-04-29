https://ria.ru/20220429/bezrabotitsa-1786113277.html

Число зарегистрированных безработными почти не меняется, заявила Голикова

Число зарегистрированных безработными почти не меняется, заявила Голикова - РИА Новости, 29.04.2022

Число зарегистрированных безработными почти не меняется, заявила Голикова

Число зарегистрированных безработными в России по-прежнему почти не меняется в сравнении с началом марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:34

2022-04-29T12:34

2022-04-29T12:34

общество

татьяна голикова

антон котяков

безработица

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в России по-прежнему почти не меняется в сравнении с началом марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в секретариате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."По-прежнему численность зарегистрированных безработных практически не меняется по сравнению с началом марта. Я напомню, что на 1 марта этого года численность зарегистрированных безработных составляла 682,8 тысячи человек, на 25 апреля - это 681 тысячи человек", - сказала Голикова, слова которой привели в секретариате. Голикова также отметила продолжающийся рост числа вакансий на портале "Работа в России", где уже доступно более 1,9 миллиона предложений о работе.Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что органы занятости включили в базу для взаимодействия более 7 647 работодателей, в 73 регионах за организациями закреплены кураторы. Для работодателей подготовлено 1 247 индивидуальных планов - в два раза больше, чем неделей ранее.Голикова также отметила, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Демография" переобучение прошли 194 890 человек, из них было трудоустроено 170 456. В этом году планируется обучить не менее 345 тысяч человек и трудоустроить 258,75 тысячи человек. Вице-премьер напомнила регионам о необходимости мониторинга ситуации на рынке труда и реализации профилактических мер для сохранения рабочих мест.

https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html

https://ria.ru/20220328/obuchenie-1780417677.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, татьяна голикова, антон котяков, безработица