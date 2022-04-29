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Число зарегистрированных безработными почти не меняется, заявила Голикова - РИА Новости, 29.04.2022
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Число зарегистрированных безработными почти не меняется, заявила Голикова
Число зарегистрированных безработными почти не меняется, заявила Голикова - РИА Новости, 29.04.2022
Число зарегистрированных безработными почти не меняется, заявила Голикова
Число зарегистрированных безработными в России по-прежнему почти не меняется в сравнении с началом марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:34
2022-04-29T12:34
общество
татьяна голикова
антон котяков
безработица
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в России по-прежнему почти не меняется в сравнении с началом марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в секретариате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."По-прежнему численность зарегистрированных безработных практически не меняется по сравнению с началом марта. Я напомню, что на 1 марта этого года численность зарегистрированных безработных составляла 682,8 тысячи человек, на 25 апреля - это 681 тысячи человек", - сказала Голикова, слова которой привели в секретариате. Голикова также отметила продолжающийся рост числа вакансий на портале "Работа в России", где уже доступно более 1,9 миллиона предложений о работе.Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что органы занятости включили в базу для взаимодействия более 7 647 работодателей, в 73 регионах за организациями закреплены кураторы. Для работодателей подготовлено 1 247 индивидуальных планов - в два раза больше, чем неделей ранее.Голикова также отметила, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Демография" переобучение прошли 194 890 человек, из них было трудоустроено 170 456. В этом году планируется обучить не менее 345 тысяч человек и трудоустроить 258,75 тысячи человек. Вице-премьер напомнила регионам о необходимости мониторинга ситуации на рынке труда и реализации профилактических мер для сохранения рабочих мест.
https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html
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общество, татьяна голикова, антон котяков, безработица
12:34 29.04.2022
 
Число зарегистрированных безработными почти не меняется, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова: число зарегистрированных безработными почти не меняется с марта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в России по-прежнему почти не меняется в сравнении с началом марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как сообщили в секретариате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
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"По-прежнему численность зарегистрированных безработных практически не меняется по сравнению с началом марта. Я напомню, что на 1 марта этого года численность зарегистрированных безработных составляла 682,8 тысячи человек, на 25 апреля - это 681 тысячи человек", - сказала Голикова, слова которой привели в секретариате. Голикова также отметила продолжающийся рост числа вакансий на портале "Работа в России", где уже доступно более 1,9 миллиона предложений о работе.
Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что органы занятости включили в базу для взаимодействия более 7 647 работодателей, в 73 регионах за организациями закреплены кураторы. Для работодателей подготовлено 1 247 индивидуальных планов - в два раза больше, чем неделей ранее.
Голикова также отметила, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Демография" переобучение прошли 194 890 человек, из них было трудоустроено 170 456. В этом году планируется обучить не менее 345 тысяч человек и трудоустроить 258,75 тысячи человек. Вице-премьер напомнила регионам о необходимости мониторинга ситуации на рынке труда и реализации профилактических мер для сохранения рабочих мест.
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ОбществоТатьяна ГоликоваАнтон КотяковБезработица
 
 
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