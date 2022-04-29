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Путин присвоил Юрию Башмету звание Героя Труда
Путин присвоил Юрию Башмету звание Героя Труда - РИА Новости, 29.04.2022
Путин присвоил Юрию Башмету звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин за особые заслуги присвоил звание Героя труда РФ худруку Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:30
2022-04-29T13:30
2022-04-29T13:30
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за особые заслуги присвоил звание Героя труда РФ худруку Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, москва, владимир путин, юрий башмет
Путин присвоил Юрию Башмету звание Героя Труда
Путин присвоил Народному артисту СССР Башмету звание Героя Труда