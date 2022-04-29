Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил Юрию Башмету звание Героя Труда - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220429/bashmet-1786127392.html
Путин присвоил Юрию Башмету звание Героя Труда
Путин присвоил Юрию Башмету звание Героя Труда - РИА Новости, 29.04.2022
Путин присвоил Юрию Башмету звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин за особые заслуги присвоил звание Героя труда РФ худруку Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:30
2022-04-29T13:30
культура
новости культуры
россия
москва
владимир путин
юрий башмет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765021095_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d77657ca9d3b2a15192596a2e33e77bf.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за особые заслуги присвоил звание Героя труда РФ худруку Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580768117.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765021095_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9ec2add837680743f907accae152da93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, россия, москва, владимир путин, юрий башмет
13:30 29.04.2022
 
Путин присвоил Юрию Башмету звание Героя Труда

Путин присвоил Народному артисту СССР Башмету звание Героя Труда

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЮрий Башмет
Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Юрий Башмет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за особые заслуги присвоил звание Героя труда РФ худруку Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ... Башмету Юрию Абрамовичу - художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", - город Москва", - говорится в документе.
Никита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября 2020, 10:04Культура
Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя труда
 
КультураНовости культурыРоссияМоскваВладимир ПутинЮрий Башмет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала