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Уже три стажера Молодежной балетной программы приняты в труппу ГАБТ - РИА Новости, 29.04.2022
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Уже три стажера Молодежной балетной программы приняты в труппу ГАБТ
Уже три стажера Молодежной балетной программы приняты в труппу ГАБТ - РИА Новости, 29.04.2022
Уже три стажера Молодежной балетной программы приняты в труппу ГАБТ
Трое выпускников Молодежной балетной программы, осуществляющейся при поддержке компании "Ингосстрах" с декабря 2020 года, уже зачислены в балетную труппу... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:31
2022-04-29T17:31
новости компаний - экономика
россия
большой театр
ингосстрах
культура
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Трое выпускников Молодежной балетной программы, осуществляющейся при поддержке компании "Ингосстрах" с декабря 2020 года, уже зачислены в балетную труппу Большого театра, сообщает компания.Ранее артистами ГАБТ стали Амина Анвар и Акиб Анвар, а в апреле этого года в труппу принят еще один стажер Молодежной балетной программы - Владимир Киреев."Мы рады, что три стажёра программы официально приняты в балетную труппу Большого театра. Это показывает, что проект создан не зря – молодые люди благодаря своему профессионализму и стремлению показали, что достойны стать частью ведущего театра страны. Уверен, Молодежная балетная программа будет работать и дальше, чтобы как можно больше выпускников хореографических вузов получили возможность работать с лучшими преподавателями и танцевать на сцене театра", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева.Подать заявку на участие в Молодежной балетной программе могут молодые артисты со всей России. Участники проекта должны пройти два отборочных тура. Продолжительность стажировки в Большом театре составляет от трёх до девяти месяцев и предполагает как участие в спектаклях, так и работу с выдающимися педагогами Большого театра. "Ингосстрах" возьмёт на себя транспортные расходы конкурсантов и участников программы, а также будет выплачивать стипендию во время обучения. Большой театр позаботится о проживании."Цель Молодежной балетной программы для нашей компании — это развитие балетного искусства и культуры в России. Мы даем возможность и условия молодым талантливым артистам из регионов творчески развиваться и совершенствоваться в балете благодаря поддержке лучших преподавателей Большого театра и личном кураторстве Махара Вазиева. Безусловно, мы будем продолжать Молодежную балетную программу, ведь она дает возможность участникам стать частью балетной труппы театра", - отметил генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин.Компания "Ингосстрах" является генеральным спонсором и партнером Большого театра с 2019 года. Личную поддержку театру оказывает промышленник и общественный деятель Олега Дерипаска, отмечается в сообщении.
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новости компаний - экономика, россия, большой театр, ингосстрах, культура
17:31 29.04.2022
 

Уже три стажера Молодежной балетной программы приняты в труппу ГАБТ

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Ингосстрах"Владимир Киреев
Владимир Киреев
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Ингосстрах"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Трое выпускников Молодежной балетной программы, осуществляющейся при поддержке компании "Ингосстрах" с декабря 2020 года, уже зачислены в балетную труппу Большого театра, сообщает компания.
Ранее артистами ГАБТ стали Амина Анвар и Акиб Анвар, а в апреле этого года в труппу принят еще один стажер Молодежной балетной программы - Владимир Киреев.
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"Мы рады, что три стажёра программы официально приняты в балетную труппу Большого театра. Это показывает, что проект создан не зря – молодые люди благодаря своему профессионализму и стремлению показали, что достойны стать частью ведущего театра страны. Уверен, Молодежная балетная программа будет работать и дальше, чтобы как можно больше выпускников хореографических вузов получили возможность работать с лучшими преподавателями и танцевать на сцене театра", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева.
Подать заявку на участие в Молодежной балетной программе могут молодые артисты со всей России. Участники проекта должны пройти два отборочных тура. Продолжительность стажировки в Большом театре составляет от трёх до девяти месяцев и предполагает как участие в спектаклях, так и работу с выдающимися педагогами Большого театра. "Ингосстрах" возьмёт на себя транспортные расходы конкурсантов и участников программы, а также будет выплачивать стипендию во время обучения. Большой театр позаботится о проживании.
"Цель Молодежной балетной программы для нашей компании — это развитие балетного искусства и культуры в России. Мы даем возможность и условия молодым талантливым артистам из регионов творчески развиваться и совершенствоваться в балете благодаря поддержке лучших преподавателей Большого театра и личном кураторстве Махара Вазиева. Безусловно, мы будем продолжать Молодежную балетную программу, ведь она дает возможность участникам стать частью балетной труппы театра", - отметил генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин.
Компания "Ингосстрах" является генеральным спонсором и партнером Большого театра с 2019 года. Личную поддержку театру оказывает промышленник и общественный деятель Олега Дерипаска, отмечается в сообщении.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияБольшой театрИнгосстрахКультура
 
 
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