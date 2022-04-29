https://ria.ru/20220429/azovstal-1786195155.html

Пушилин рассчитывает, что ситуация с "Азовсталью" скоро разрешится

Пушилин рассчитывает, что ситуация с "Азовсталью" скоро разрешится - РИА Новости, 29.04.2022

Пушилин рассчитывает, что ситуация с "Азовсталью" скоро разрешится

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о надежде на скорое "завершение" ситуации с "Азовсталью" в Мариуполе. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:40

2022-04-29T16:40

2022-04-29T16:51

в мире

азовсталь

днр

денис пушилин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о надежде на скорое "завершение" ситуации с "Азовсталью" в Мариуполе."Совсем скоро, я очень на это рассчитываю, ситуация с "Азовсталью" в Мариуполе будет завершена, и мы увидим там большое количество наемников", - заявил Пушилин в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/1785362054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азовсталь, днр, денис пушилин