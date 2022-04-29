https://ria.ru/20220429/azovstal-1786132188.html

Басурин допустил создание мемориального парка на месте "Азовстали"

Басурин допустил создание мемориального парка на месте "Азовстали" - РИА Новости, 29.04.2022

Басурин допустил создание мемориального парка на месте "Азовстали"

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин допустил, что на месте завода "Азовсталь" разобьют парк в память о погибших в Мариуполе. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:39

2022-04-29T13:39

2022-04-29T14:20

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

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эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин допустил, что на месте завода "Азовсталь" разобьют парк в память о погибших в Мариуполе."Завод ("Азовсталь") строился еще до Великой Отечественной, есть более современные предприятия, смысл его восстанавливать, если можно восстановить менее энергоемкие производства и дальше их развивать. А на этой площадке, может, разобьют парк памяти о тех жертвах, которые появились в Мариуполе", - сказал Басурин в эфире канала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

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Кирилл Волков

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, россия, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр