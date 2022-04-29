https://ria.ru/20220429/artilleriya-1786264494.html

Украинские боевики разместили артиллерию в монастыре Святогорска

Украинские боевики разместили артиллерию в монастыре Святогорска - РИА Новости, 29.04.2022

Украинские боевики разместили артиллерию в монастыре Святогорска

Боевики Украины разместили в городе Святогорске Донецкой народной республики артиллерию в монастыре, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:40

2022-04-29T21:40

2022-04-29T22:10

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Боевики Украины разместили в городе Святогорске Донецкой народной республики артиллерию в монастыре, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, вооруженные формирования Украины, прикрываясь мирными жителями, продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения."В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры. В обители находятся более 100 гражданских лиц (священнослужители, послушники, беженцы)", - сказал генерал.Начальник НЦУО сообщил, что в Краматорске в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/obstrel-1786151050.html

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в мире, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, днр