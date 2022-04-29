Ирландия может направить замороженные российские активы в пользу Украины
Глава МИД Ковени: Ирландия может направить замороженные российские активы в пользу Украины
Дублин. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 апр - РИА Новости. Ирландия может направить более одного миллиарда евро замороженных в рамках санкций ЕС российских активов на восстановление Украины, сообщил министр иностранных дел страны Саймон Ковени.
"Некоторые страны-члены (Евросоюза) предложили накладывать арест на активы, которые были заморожены в рамках ситуации на Украине, и использовать их в том числе для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению", - приводит газет Irish Times заявление министра. Ковени отметил, что перед утверждением этого решения необходимо провести широкое обсуждение, чтобы гарантировать четкую и надежную правовую базу. В свою очередь представители ирландской оппозиции предложили использовать замороженные средства на гуманитарную помощь украинским беженцам, находящимся в Ирландии.
Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,2 миллиарда евро, отмечает издание.
Ранее Европейская комиссия заявила, что ЕС в рамках введенных ранее персональных санкций против физлиц и организаций России и Белоруссии заморозил российских и белорусских активов на сумму почти 30 миллиардов евро и заблокировал транзакции на 196 миллиардов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.