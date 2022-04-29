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Обстановка в Афганистане стабилизировалась, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
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Обстановка в Афганистане стабилизировалась, заявил Лавров
Обстановка в Афганистане стабилизировалась, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
Обстановка в Афганистане стабилизировалась, заявил Лавров
Обстановка в Афганистане после ухода из страны войск США и НАТО и прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) стабилизировалась, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:49
2022-04-29T14:49
в мире
энтони блинкен
мохаммад хасан ахунд
афганистан
сша
кабул (город)
нато
талибан
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Обстановка в Афганистане после ухода из страны войск США и НАТО и прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) стабилизировалась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."После поспешного бегства оккупационных войск США и НАТО из Кабула в августе 2021 года и последовавшего за этим прихода к власти Движения талибов военно-политическая обстановка в Афганистане относительно стабилизировалась. Хотелось бы отметить усилия нового руководства по возвращению после продолжительного вооруженного конфликта к мирной жизни, возобновлению нормальной работы национальной экономики, а также по обеспечению правопорядка и безопасности", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте министерства."Отмечаем, что новые власти с первых же дней подтвердили готовность развивать взаимодействие с Российской Федерацией. Мы отвечаем взаимностью", - сказал Лавров.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уровень насилия в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан" в целом снизился, однако проблемы терактов против нацменьшинств и несоблюдения прав человека сохраняются.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220429/afganistan-1786148759.html
https://ria.ru/20220426/afganistan-1785568395.html
афганистан
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в мире, энтони блинкен, мохаммад хасан ахунд, афганистан, сша, кабул (город), нато, талибан
14:49 29.04.2022
 
Обстановка в Афганистане стабилизировалась, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что обстановка в Афганистане стабилизировалась

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Обстановка в Афганистане после ухода из страны войск США и НАТО и прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) стабилизировалась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"После поспешного бегства оккупационных войск США и НАТО из Кабула в августе 2021 года и последовавшего за этим прихода к власти Движения талибов военно-политическая обстановка в Афганистане относительно стабилизировалась. Хотелось бы отметить усилия нового руководства по возвращению после продолжительного вооруженного конфликта к мирной жизни, возобновлению нормальной работы национальной экономики, а также по обеспечению правопорядка и безопасности", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте министерства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 14:36
Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров
"Отмечаем, что новые власти с первых же дней подтвердили готовность развивать взаимодействие с Российской Федерацией. Мы отвечаем взаимностью", - сказал Лавров.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уровень насилия в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан" в целом снизился, однако проблемы терактов против нацменьшинств и несоблюдения прав человека сохраняются.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреЭнтони БлинкенМохаммад Хасан АхундАфганистанСШАКабул (город)НАТОТалибан
 
 
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