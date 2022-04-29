https://ria.ru/20220429/afganistan-1786153829.html

Обстановка в Афганистане стабилизировалась, заявил Лавров

Обстановка в Афганистане стабилизировалась, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022

Обстановка в Афганистане стабилизировалась, заявил Лавров

Обстановка в Афганистане после ухода из страны войск США и НАТО и прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) стабилизировалась, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:49

2022-04-29T14:49

2022-04-29T14:49

в мире

энтони блинкен

мохаммад хасан ахунд

афганистан

сша

кабул (город)

нато

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752546747_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_e02df0897a9d8a767eb73aa5ea15e24e.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Обстановка в Афганистане после ухода из страны войск США и НАТО и прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) стабилизировалась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."После поспешного бегства оккупационных войск США и НАТО из Кабула в августе 2021 года и последовавшего за этим прихода к власти Движения талибов военно-политическая обстановка в Афганистане относительно стабилизировалась. Хотелось бы отметить усилия нового руководства по возвращению после продолжительного вооруженного конфликта к мирной жизни, возобновлению нормальной работы национальной экономики, а также по обеспечению правопорядка и безопасности", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте министерства."Отмечаем, что новые власти с первых же дней подтвердили готовность развивать взаимодействие с Российской Федерацией. Мы отвечаем взаимностью", - сказал Лавров.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уровень насилия в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан" в целом снизился, однако проблемы терактов против нацменьшинств и несоблюдения прав человека сохраняются.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220429/afganistan-1786148759.html

https://ria.ru/20220426/afganistan-1785568395.html

афганистан

сша

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энтони блинкен, мохаммад хасан ахунд, афганистан, сша, кабул (город), нато, талибан