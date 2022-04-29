Обстановка в Афганистане стабилизировалась, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что обстановка в Афганистане стабилизировалась
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Обстановка в Афганистане после ухода из страны войск США и НАТО и прихода к власти талибов (движение "Талибан"*) стабилизировалась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"После поспешного бегства оккупационных войск США и НАТО из Кабула в августе 2021 года и последовавшего за этим прихода к власти Движения талибов военно-политическая обстановка в Афганистане относительно стабилизировалась. Хотелось бы отметить усилия нового руководства по возвращению после продолжительного вооруженного конфликта к мирной жизни, возобновлению нормальной работы национальной экономики, а также по обеспечению правопорядка и безопасности", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте министерства.
"Отмечаем, что новые власти с первых же дней подтвердили готовность развивать взаимодействие с Российской Федерацией. Мы отвечаем взаимностью", - сказал Лавров.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уровень насилия в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан" в целом снизился, однако проблемы терактов против нацменьшинств и несоблюдения прав человека сохраняются.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность