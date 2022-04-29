https://ria.ru/20220429/afganistan-1786148759.html
Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров
Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров
Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, при этом Вашингтон и союзники должны осознавать финансовую ответственность, говорится в заявлении министра РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:36
2022-04-29T14:36
2022-04-29T14:54
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, при этом Вашингтон и союзники должны осознавать финансовую ответственность, говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ."Открыты к сотрудничеству с США. Существует "тройка", в которую входят США, Россия и Китай, и расширенная "тройка", к ней подключается Пакистан. Не закрываем эту возможность для дальнейшей работы", - заявил Лавров.Министр отметил, что сейчас принципиально важно сконцентрироваться на взаимодействии тех, кто может на практике содействовать решению афганских проблем. "А США и их союзники должны осознать свою финансовую ответственность", - пояснил он."В этой связи, не могу не обратить внимания на сохраняющееся блокирование авуаров афганского центрального банка, которые были заморожены США. Параллельно США выдвигают требования к тому, чтобы Афганистан отвечал на различные ультиматумы Запада", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20220429/afganistan-1786153829.html
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в мире, сергей лавров, афганистан, сша, россия
14:36 29.04.2022 (обновлено: 14:54 29.04.2022)
Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану