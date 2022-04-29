https://ria.ru/20220429/afganistan-1786148759.html

Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров

Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022

Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров

Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, при этом Вашингтон и союзники должны осознавать финансовую ответственность, говорится в заявлении министра РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:36

2022-04-29T14:36

2022-04-29T14:54

в мире

сергей лавров

афганистан

сша

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, при этом Вашингтон и союзники должны осознавать финансовую ответственность, говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ."Открыты к сотрудничеству с США. Существует "тройка", в которую входят США, Россия и Китай, и расширенная "тройка", к ней подключается Пакистан. Не закрываем эту возможность для дальнейшей работы", - заявил Лавров.Министр отметил, что сейчас принципиально важно сконцентрироваться на взаимодействии тех, кто может на практике содействовать решению афганских проблем. "А США и их союзники должны осознать свою финансовую ответственность", - пояснил он."В этой связи, не могу не обратить внимания на сохраняющееся блокирование авуаров афганского центрального банка, которые были заморожены США. Параллельно США выдвигают требования к тому, чтобы Афганистан отвечал на различные ультиматумы Запада", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220429/afganistan-1786153829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, афганистан, сша, россия