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Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
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Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров
Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров
Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, при этом Вашингтон и союзники должны осознавать финансовую ответственность, говорится в заявлении министра РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:36
2022-04-29T14:54
в мире
сергей лавров
афганистан
сша
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, при этом Вашингтон и союзники должны осознавать финансовую ответственность, говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ."Открыты к сотрудничеству с США. Существует "тройка", в которую входят США, Россия и Китай, и расширенная "тройка", к ней подключается Пакистан. Не закрываем эту возможность для дальнейшей работы", - заявил Лавров.Министр отметил, что сейчас принципиально важно сконцентрироваться на взаимодействии тех, кто может на практике содействовать решению афганских проблем. "А США и их союзники должны осознать свою финансовую ответственность", - пояснил он."В этой связи, не могу не обратить внимания на сохраняющееся блокирование авуаров афганского центрального банка, которые были заморожены США. Параллельно США выдвигают требования к тому, чтобы Афганистан отвечал на различные ультиматумы Запада", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20220429/afganistan-1786153829.html
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в мире, сергей лавров, афганистан, сша, россия
14:36 29.04.2022 (обновлено: 14:54 29.04.2022)
 
Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с США по Афганистану, при этом Вашингтон и союзники должны осознавать финансовую ответственность, говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Открыты к сотрудничеству с США. Существует "тройка", в которую входят США, Россия и Китай, и расширенная "тройка", к ней подключается Пакистан. Не закрываем эту возможность для дальнейшей работы", - заявил Лавров.
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Министр отметил, что сейчас принципиально важно сконцентрироваться на взаимодействии тех, кто может на практике содействовать решению афганских проблем. "А США и их союзники должны осознать свою финансовую ответственность", - пояснил он.
"В этой связи, не могу не обратить внимания на сохраняющееся блокирование авуаров афганского центрального банка, которые были заморожены США. Параллельно США выдвигают требования к тому, чтобы Афганистан отвечал на различные ультиматумы Запада", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
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В миреСергей ЛавровАфганистанСШАРоссия
 
 
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