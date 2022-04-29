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"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул - РИА Новости, 29.04.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул - РИА Новости, 29.04.2022
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:04
2022-04-29T15:03
туризм
новости - туризм
турция
аэрофлот
анталья (провинция)
стамбул
туризм
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика. Полеты, которые будут ежедневными, должны выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из международного аэропорта Шереметьево.Билеты уже появились в продаже и системах бронирований, цены в одну сторону начинаются от 16,4 тысячи рублей. С 13 мая компания возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы.
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новости - туризм, турция, аэрофлот, анталья (провинция), стамбул, туризм
14:04 29.04.2022 (обновлено: 15:03 29.04.2022)
 
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул

"Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул

© РИА Новости / Андрей ФинтисовРыбаки на Галатском мосту в Стамбуле, Турция
Рыбаки на Галатском мосту в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Полеты, которые будут ежедневными, должны выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из международного аэропорта Шереметьево.
Билеты уже появились в продаже и системах бронирований, цены в одну сторону начинаются от 16,4 тысячи рублей.
С 13 мая компания возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы.
Самолеты авиакомпании Аэрофолот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 16:45Туризм
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ТуризмНовости - ТуризмТурцияАэрофлотАнталья (провинция)СтамбулТуризм
 
 
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