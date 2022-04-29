https://ria.ru/20220429/aeroflot-1786139443.html

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул - РИА Новости, 29.04.2022

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:04

2022-04-29T14:04

2022-04-29T15:03

туризм

новости - туризм

турция

аэрофлот

анталья (провинция)

стамбул

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564942521_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_6bae97fd6b5542aee129eef0e7a883fe.jpg

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика. Полеты, которые будут ежедневными, должны выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из международного аэропорта Шереметьево.Билеты уже появились в продаже и системах бронирований, цены в одну сторону начинаются от 16,4 тысячи рублей. С 13 мая компания возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы.

https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785972912.html

турция

анталья (провинция)

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Распопова

Ольга Распопова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

новости - туризм, турция, аэрофлот, анталья (провинция), стамбул, туризм