https://ria.ru/20220429/aeroflot-1786139443.html
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул - РИА Новости, 29.04.2022
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:04
2022-04-29T14:04
2022-04-29T15:03
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика. Полеты, которые будут ежедневными, должны выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из международного аэропорта Шереметьево.Билеты уже появились в продаже и системах бронирований, цены в одну сторону начинаются от 16,4 тысячи рублей. С 13 мая компания возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, аэрофлот, анталья (провинция), стамбул, туризм
14:04 29.04.2022 (обновлено: 15:03 29.04.2022)
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул
"Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Полеты, которые будут ежедневными, должны выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из международного аэропорта Шереметьево.
Билеты уже появились в продаже и системах бронирований, цены в одну сторону начинаются от 16,4 тысячи рублей.
С 13 мая компания возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы.