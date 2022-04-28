https://ria.ru/20220428/zayavlenie-1785852682.html
Байден выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины
Байден выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 28.04.2022
Байден выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден в четверг во второй раз за месяц выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины, следует из его расписания, которое распространил... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T03:25
2022-04-28T03:25
2022-04-28T03:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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джо байден
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг во второй раз за месяц выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины, следует из его расписания, которое распространил Белый дом.Выступление "о поддержке Украины" намечено на 10.45 четверга (17.45 мск).В прошлый раз Байден выступал с заявлением по Украине неделю назад – 21 апреля. Тогда он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов.Сегодня в американских СМИ появилась информация, что Белый дом готовит новый запрос в конгресс о "масштабном" пакете военной помощи Украине.
https://ria.ru/20220427/oshibka-1785649239.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, сша, джо байден, украина, россия
03:25 28.04.2022 (обновлено: 03:41 28.04.2022)
Байден выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины
Байден выступит с заявлением о ситуации вокруг Украины в 17.45 мск четверга