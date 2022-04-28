https://ria.ru/20220428/zasedanie-1785848679.html
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине
Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, заявил в ходе сегодняшней неформальной встречи глава правовой секции постпредства РФ РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T00:56
2022-04-28T00:56
2022-04-28T00:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, заявил в ходе сегодняшней неформальной встречи глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.Сегодня в ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной, в адрес Москвы прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. Доказательств приведено не было."То, что мы слышали сегодня — это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации "на земле", приходите на наше заседание по формуле "Арриа" 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки", — сказал Леонидченко.
https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785848109.html
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в мире, украина, россия
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине
Дипломат Леонидченко: Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по Украине