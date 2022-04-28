https://ria.ru/20220428/zasedanie-1785848679.html

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 28.04.2022

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине

Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, заявил в ходе сегодняшней неформальной встречи глава правовой секции постпредства РФ РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T00:56

2022-04-28T00:56

2022-04-28T00:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_3d7554bfd5d230f99bddeea958e80f8e.jpg

ООН, 28 апр – РИА Новости. Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, заявил в ходе сегодняшней неформальной встречи глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.Сегодня в ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной, в адрес Москвы прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. Доказательств приведено не было."То, что мы слышали сегодня — это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации "на земле", приходите на наше заседание по формуле "Арриа" 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки", — сказал Леонидченко.

https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785848109.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия