Рейтинг@Mail.ru
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/zasedanie-1785848679.html
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине
Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, заявил в ходе сегодняшней неформальной встречи глава правовой секции постпредства РФ РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T00:56
2022-04-28T00:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_3d7554bfd5d230f99bddeea958e80f8e.jpg
ООН, 28 апр – РИА Новости. Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, заявил в ходе сегодняшней неформальной встречи глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.Сегодня в ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной, в адрес Москвы прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. Доказательств приведено не было."То, что мы слышали сегодня — это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации "на земле", приходите на наше заседание по формуле "Арриа" 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки", — сказал Леонидченко.
https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785848109.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_2412f1c8fb1c7b10db48a14eef0f148d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
00:56 28.04.2022
 
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине

Дипломат Леонидченко: Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по Украине

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 апр – РИА Новости. Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, заявил в ходе сегодняшней неформальной встречи глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.
Сегодня в ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной, в адрес Москвы прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. Доказательств приведено не было.
"То, что мы слышали сегодня — это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации "на земле", приходите на наше заседание по формуле "Арриа" 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки", — сказал Леонидченко.
Военнослужащие Росгвардии в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
00:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала