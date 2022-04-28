https://ria.ru/20220428/zaporozhe-1785973502.html

Координатор ООН приедет в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя

Координатор ООН приедет в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 28.04.2022

Координатор ООН приедет в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя

Постоянный координатор ООН на Украине Оснат Лубрани сообщила, что направляется в Запорожье для подготовки возможной эвакуации людей из Мариуполя. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:09

2022-04-28T16:09

2022-04-28T16:28

в мире

здоровье - общество

владимир путин

сергей лавров

украина

россия

мариуполь

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785873232_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_74a5f75cbd32c3fb3bb6601c35996393.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Постоянный координатор ООН на Украине Оснат Лубрани сообщила, что направляется в Запорожье для подготовки возможной эвакуации людей из Мариуполя."Генеральный секретарь Антониу Гутерреш прибыл на Украину для встречи с президентом Зеленским", - сообщила Лубрани в Twitter, добавив, что по просьбе Гутерреша она "направляется в Запорожье" для подготовки эвакуации из Мариуполя."ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся", - добавила Лубрани.Ранее у генсека ООН прошли переговоры в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, одной из основных тем стала гуманитарная ситуация на Украине, а также меры по трехстороннему решению этих вопросов – с участием РФ, Украины и ООН.После переговоров с Путиным офис Гутерреша сообщил, что ООН обсуждает с Москвой и Киевом механизм для эвакуации мирных граждан на Украине, а организация направляет дополнительных сотрудников на Украину для проведения гуманитарных операций.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785862220.html

украина

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, мариуполь, оон, ситуация в днр и лнр