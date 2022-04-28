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Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/zalozhniki-1786037905.html
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев - РИА Новости, 28.04.2022
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев
Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках 90 иностранных граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:41
2022-04-28T21:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсон
николаев (украина)
черноморск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках 90 иностранных граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 90 иностранных граждан из пяти государств. Кроме того, в семи украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств", - сказал он.Генерал подчеркнул, что созданные украинской стороной в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. По словам Мизинцева, Киев по-прежнему уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов.При этом ВС РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.
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херсон
николаев (украина)
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в мире, херсон, николаев (украина), черноморск, вооруженные силы рф
21:41 28.04.2022
 
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев

Минобороны: украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя
Разрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках 90 иностранных граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 90 иностранных граждан из пяти государств. Кроме того, в семи украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств", - сказал он.
Генерал подчеркнул, что созданные украинской стороной в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. По словам Мизинцева, Киев по-прежнему уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов.
При этом ВС РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 21:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХерсонНиколаев (Украина)ЧерноморскВооруженные силы РФ
 
 
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