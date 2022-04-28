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В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи ВНЖ иностранным IT-специалистам - РИА Новости, 28.04.2022
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В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи ВНЖ иностранным IT-специалистам
В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи ВНЖ иностранным IT-специалистам - РИА Новости, 28.04.2022
В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи ВНЖ иностранным IT-специалистам
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий упрощенный порядок получения вида на жительство в России для иностранных IT-специалистов... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:48
2022-04-28T22:46
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий упрощенный порядок получения вида на жительство в России для иностранных IT-специалистов. Документ разместили в электронной базе нижней палаты.Как следует из законопроекта, иностранные айтишники, работающие в российских технологических компаниях с аккредитацией, смогут получать вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание.Однако это не касается работников зарубежных юридических лиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Россию технического оборудования.После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль. Россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получат отсрочку от призыва в армию, а также смогут оформить льготную ипотеку.
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россия, госдума рф, общество
21:48 28.04.2022 (обновлено: 22:46 28.04.2022)
 
В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи ВНЖ иностранным IT-специалистам

В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи вида на жительство иностранным IT-специалистам

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий упрощенный порядок получения вида на жительство в России для иностранных IT-специалистов. Документ разместили в электронной базе нижней палаты.
Как следует из законопроекта, иностранные айтишники, работающие в российских технологических компаниях с аккредитацией, смогут получать вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание.
Однако это не касается работников зарубежных юридических лиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Россию технического оборудования.
После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли.
В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль. Россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получат отсрочку от призыва в армию, а также смогут оформить льготную ипотеку.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 19:38
Турчак предложил давать отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов
 
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