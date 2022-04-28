https://ria.ru/20220428/zakonoproekt-1786038670.html

В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи ВНЖ иностранным IT-специалистам

В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи ВНЖ иностранным IT-специалистам - РИА Новости, 28.04.2022

В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи ВНЖ иностранным IT-специалистам

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий упрощенный порядок получения вида на жительство в России для иностранных IT-специалистов... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:48

2022-04-28T21:48

2022-04-28T22:46

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий упрощенный порядок получения вида на жительство в России для иностранных IT-специалистов. Документ разместили в электронной базе нижней палаты.Как следует из законопроекта, иностранные айтишники, работающие в российских технологических компаниях с аккредитацией, смогут получать вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание.Однако это не касается работников зарубежных юридических лиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Россию технического оборудования.После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль. Россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получат отсрочку от призыва в армию, а также смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220425/otsrochka-1785393891.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, общество