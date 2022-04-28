21:48 28.04.2022 (обновлено: 22:46 28.04.2022)
В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи ВНЖ иностранным IT-специалистам
В Госдуму внесли проект об упрощении выдачи вида на жительство иностранным IT-специалистам
Вид на жительство иностранного гражданина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий упрощенный порядок получения вида на жительство в России для иностранных IT-специалистов. Документ разместили в электронной базе нижней палаты.
Как следует из законопроекта, иностранные айтишники, работающие в российских технологических компаниях с аккредитацией, смогут получать вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание.
Однако это не касается работников зарубежных юридических лиц, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Россию технического оборудования.
После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли.
В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль. Россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получат отсрочку от призыва в армию, а также смогут оформить льготную ипотеку.