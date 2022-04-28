https://ria.ru/20220428/zakazy-1786006253.html

ТВРЗ получил дополнительные заказы на три млрд рублей

ТВРЗ получил дополнительные заказы на три млрд рублей - РИА Новости, 28.04.2022

ТВРЗ получил дополнительные заказы на три млрд рублей

Тамбовский вагоноремонтный завод (ТВРЗ) благодаря достигнутым договоренностям с руководством ОАО "Российские железные дороги" получил дополнительные заказы на... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:02

2022-04-28T18:02

2022-04-28T18:02

тамбовская область

экономика

максим егоров

завод

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ТАМБОВ, 28 апр– РИА Новости. Тамбовский вагоноремонтный завод (ТВРЗ) благодаря достигнутым договоренностям с руководством ОАО "Российские железные дороги" получил дополнительные заказы на три миллиарда рублей, сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.В четверг губернатор посетил завод и обсудил с руководством перспективы развития предприятия.В пресс-службе областной администрации сообщили, что проблемы у завода возникли два года назад, когда из-за антиковидных ограничений резко упали объемы пассажирских перевозок и, соответственно, существенно снизились объемы производства. в 2021 году ситуация на заводе усугубилась из-за решения Минтранса об увеличении срока службы пассажирских вагонов - руководство ТВРЗ было вынуждено принять решение о сокращении нескольких сотен сотрудников.Как отметили в пресс-службе, с ноября 2021 года областные власти совместно руководством завода принимают активные меры по выводу вагоноремонтного завода из кризиса.Глава области обратился к генеральному директору – председателю правления ОАО "Российские железные дороги" с предложением по загрузке предприятия заказами и сохранению производства на территории региона.В пресс-службе добавили, что на предприятии будут созданы более трехсот новых рабочих мест.

https://ria.ru/20220422/emulsii-1785007621.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, максим егоров, завод