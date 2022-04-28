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ТВРЗ получил дополнительные заказы на три млрд рублей - РИА Новости, 28.04.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220428/zakazy-1786006253.html
ТВРЗ получил дополнительные заказы на три млрд рублей
ТВРЗ получил дополнительные заказы на три млрд рублей - РИА Новости, 28.04.2022
ТВРЗ получил дополнительные заказы на три млрд рублей
Тамбовский вагоноремонтный завод (ТВРЗ) благодаря достигнутым договоренностям с руководством ОАО "Российские железные дороги" получил дополнительные заказы на... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:02
2022-04-28T18:02
тамбовская область
экономика
максим егоров
завод
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ТАМБОВ, 28 апр– РИА Новости. Тамбовский вагоноремонтный завод (ТВРЗ) благодаря достигнутым договоренностям с руководством ОАО "Российские железные дороги" получил дополнительные заказы на три миллиарда рублей, сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.В четверг губернатор посетил завод и обсудил с руководством перспективы развития предприятия.В пресс-службе областной администрации сообщили, что проблемы у завода возникли два года назад, когда из-за антиковидных ограничений резко упали объемы пассажирских перевозок и, соответственно, существенно снизились объемы производства. в 2021 году ситуация на заводе усугубилась из-за решения Минтранса об увеличении срока службы пассажирских вагонов - руководство ТВРЗ было вынуждено принять решение о сокращении нескольких сотен сотрудников.Как отметили в пресс-службе, с ноября 2021 года областные власти совместно руководством завода принимают активные меры по выводу вагоноремонтного завода из кризиса.Глава области обратился к генеральному директору – председателю правления ОАО "Российские железные дороги" с предложением по загрузке предприятия заказами и сохранению производства на территории региона.В пресс-службе добавили, что на предприятии будут созданы более трехсот новых рабочих мест.
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экономика, максим егоров, завод
18:02 28.04.2022
 

ТВРЗ получил дополнительные заказы на три млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 28 апр– РИА Новости. Тамбовский вагоноремонтный завод (ТВРЗ) благодаря достигнутым договоренностям с руководством ОАО "Российские железные дороги" получил дополнительные заказы на три миллиарда рублей, сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.
В четверг губернатор посетил завод и обсудил с руководством перспективы развития предприятия.
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В пресс-службе областной администрации сообщили, что проблемы у завода возникли два года назад, когда из-за антиковидных ограничений резко упали объемы пассажирских перевозок и, соответственно, существенно снизились объемы производства. в 2021 году ситуация на заводе усугубилась из-за решения Минтранса об увеличении срока службы пассажирских вагонов - руководство ТВРЗ было вынуждено принять решение о сокращении нескольких сотен сотрудников.
Как отметили в пресс-службе, с ноября 2021 года областные власти совместно руководством завода принимают активные меры по выводу вагоноремонтного завода из кризиса.
Глава области обратился к генеральному директору – председателю правления ОАО "Российские железные дороги" с предложением по загрузке предприятия заказами и сохранению производства на территории региона.
"В результате завод получил дополнительные заказы более чем на три миллиарда рублей. В настоящий момент ведется набор специалистов для выполнения этих объемов работы. Рассматриваются новые проекты по изготовлению открытых летних экскурсионных вагонов. Предприятие вышло на новую фазу развития", - сказал Егоров.
В пресс-службе добавили, что на предприятии будут созданы более трехсот новых рабочих мест.
 
Тамбовская областьЭкономикаМаксим ЕгоровЗавод
 
 
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