https://ria.ru/20220428/zaderzhanie-1785910392.html
ФСБ показала видео задержания в Крыму украинского морпеха
ФСБ показала видео задержания в Крыму украинского морпеха - РИА Новости, 28.04.2022
ФСБ показала видео задержания в Крыму украинского морпеха
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в одном из торговых центров Симферополя. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:15
2022-04-28T12:15
2022-04-28T12:15
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
украина
республика крым
симферополь
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в одном из торговых центров Симферополя.На ролике продолжительностью 3,5 минуты показано, как оперативники проникают в квартиру подозреваемого. У него находят украинского государственную символику, военную форму, награды за участие в операции украинских войск в Донбассе 2014-2015 годов, а также компоненты самодельного взрывного устройства. После силовики доставляют злоумышленника в управление ФСБ по республике Крым и Севастополю.Также есть фото- и видеокадры, доказывающие участие задержанного в боях в Донбассе, записи его телефонных разговоров с представителем полка "Азов" (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело).Ранее в ФСБ заявили о предотвращении теракта в Крыму и задержании бывшего военнослужащего морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка "Азов" подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
украина
республика крым
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму
ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего по указке "Азова" теракт в Крыму.
2022-04-28T12:15
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PT2M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, украина, республика крым, симферополь
ФСБ показала видео задержания в Крыму украинского морпеха
ФСБ показала видео задержания бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в Крыму