https://ria.ru/20220428/zaderzhanie-1785910392.html

ФСБ показала видео задержания в Крыму украинского морпеха

ФСБ показала видео задержания в Крыму украинского морпеха - РИА Новости, 28.04.2022

ФСБ показала видео задержания в Крыму украинского морпеха

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в одном из торговых центров Симферополя. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:15

2022-04-28T12:15

2022-04-28T12:15

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

украина

республика крым

симферополь

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в одном из торговых центров Симферополя.На ролике продолжительностью 3,5 минуты показано, как оперативники проникают в квартиру подозреваемого. У него находят украинского государственную символику, военную форму, награды за участие в операции украинских войск в Донбассе 2014-2015 годов, а также компоненты самодельного взрывного устройства. После силовики доставляют злоумышленника в управление ФСБ по республике Крым и Севастополю.Также есть фото- и видеокадры, доказывающие участие задержанного в боях в Донбассе, записи его телефонных разговоров с представителем полка "Азов" (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело).Ранее в ФСБ заявили о предотвращении теракта в Крыму и задержании бывшего военнослужащего морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка "Азов" подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

украина

республика крым

симферополь

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего по указке "Азова" теракт в Крыму. 2022-04-28T12:15 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, украина, республика крым, симферополь