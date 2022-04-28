https://ria.ru/20220428/vtsrecha-1785934321.html
Путин встретился с Дегтяревым
Путин встретился с Дегтяревым - РИА Новости, 28.04.2022
Путин встретился с Дегтяревым
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил президента России Владимира Путина посетить регион, глава государства поблагодарил за приглашение. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:41
2022-04-28T13:41
2022-04-28T14:01
владимир путин
хабаровский край
политика
михаил дегтярев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил президента России Владимира Путина посетить регион, глава государства поблагодарил за приглашение.В четверг Путин провел рабочую встречу с главой Хабаровского края, на которой обсуждались социально-экономические вопросы развития субъекта."Владимир Владимирович, нам есть кем гордиться и чем гордиться, и мы вас приглашаем в Хабаровский край. Всегда вас ждём", - обратился Дегтярев к президенту."Спасибо большое. У вас всё получается – вижу по объективным цифрам, по показателям". - отметил Путин.Дегтярев в рамках встречи рассказал президенту о развитии Хабаровского края, реализации нацпроектов, назвал основные экономические показатели. Также руководитель региона отметил рост доходов населения и сокращение безработицы.Путин остался доволен: "Реально люди поверили в то, что государство поддержит их".
https://ria.ru/20220420/bezhentsy-1784412576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, хабаровский край, политика, михаил дегтярев
13:41 28.04.2022 (обновлено: 14:01 28.04.2022)
Путин встретился с Дегтяревым
Президент Путин встретился с главой Хабаровского края Дегтяревым
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил президента России Владимира Путина посетить регион, глава государства поблагодарил за приглашение.
В четверг Путин провел рабочую встречу с главой Хабаровского края
, на которой обсуждались социально-экономические вопросы развития субъекта.
"Владимир Владимирович, нам есть кем гордиться и чем гордиться, и мы вас приглашаем в Хабаровский край. Всегда вас ждём", - обратился Дегтярев к президенту.
"Спасибо большое. У вас всё получается – вижу по объективным цифрам, по показателям". - отметил Путин.
Дегтярев в рамках встречи рассказал президенту о развитии Хабаровского края, реализации нацпроектов, назвал основные экономические показатели. Также руководитель региона отметил рост доходов населения и сокращение безработицы.
Путин остался доволен: "Реально люди поверили в то, что государство поддержит их".