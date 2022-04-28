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ВТБ Факторинг создаст биржевой факторинговый маркетплейс - РИА Новости, 28.04.2022
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ВТБ Факторинг создаст биржевой факторинговый маркетплейс
ВТБ Факторинг создаст биржевой факторинговый маркетплейс - РИА Новости, 28.04.2022
ВТБ Факторинг создаст биржевой факторинговый маркетплейс
ВТБ Факторинг (ГК) создает на базе GetFinance усовершенствованный факторинговый маркетплейс, дополненный функциями по покупке и продаже цифровых финансовых... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:26
2022-04-28T13:26
россия
втб
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. ВТБ Факторинг (ГК) создает на базе GetFinance усовершенствованный факторинговый маркетплейс, дополненный функциями по покупке и продаже цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает пресс-служба банка ВТБ.ВТБ Факторинг (ГК) и АО "Венчур Инжиниринг Лаб" согласовали закрытие сделки, в ходе которой последний передает 75% доли уставного капитала ООО "ГетФинанс" – оператора цифровой платформы GetFinance – в компанию ООО "АБФ Финанс".Маркетплейс ВТБ Факторинг соберет на общей платформе факторинговые компании, заказчиков и поставщиков. Основными направлениями его работы станут выпуск и обращение ЦФА под обеспечение коммерческой задолженности крупных и средних заказчиков, ABL, международный факторинг в периметре стран ЕАЭС и другие решения. Маркетплейс расширит ассортимент финансовых B2B-сервисов и повысит финансовую устойчивость поставщиков и заказчиков."Мы намерены создать на базе GetFinance новый тип биржевого факторингового маркетплейса. Работа на платформе даст преимущества всем её участникам. Крупные компании получат дополнительные инструменты управления стоимостью капитала, факторы – новые рыночные ниши, а малый и средний бизнес – более доступное финансирование. С запуском на маркетплейсе оператора обмена ЦФА инвесторы получат новый инструмент для размещения средств с взвешенным риском и большим потенциалом. В среднесрочной перспективе потенциал нового бизнеса может измеряться несколькими триллионами рублей", – сообщил гендиректор ВТБ Факторинг (ГК) Антон Мусатов.В 2019-2021 годах на платформе GetFinance начали работу более тысячи дебиторов и заказчиков, 80% получивших финансирование поставщиков – представители малого и среднего бизнеса. Общий объем обработанных заявок на получение факторингового финансирования составил 342 миллиарда рублей. Соглашения с платформой заключили более 20 факторинговых компаний. После акционирования GetFinance создаст условия для входа в платформу других участников, заказчиков и инвесторов, заинтересованных в развитии нового типа бизнеса.
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россия, втб
13:26 28.04.2022
 

ВТБ Факторинг создаст биржевой факторинговый маркетплейс

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. ВТБ Факторинг (ГК) создает на базе GetFinance усовершенствованный факторинговый маркетплейс, дополненный функциями по покупке и продаже цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает пресс-служба банка ВТБ.
ВТБ Факторинг (ГК) и АО "Венчур Инжиниринг Лаб" согласовали закрытие сделки, в ходе которой последний передает 75% доли уставного капитала ООО "ГетФинанс" – оператора цифровой платформы GetFinance – в компанию ООО "АБФ Финанс".
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Маркетплейс ВТБ Факторинг соберет на общей платформе факторинговые компании, заказчиков и поставщиков. Основными направлениями его работы станут выпуск и обращение ЦФА под обеспечение коммерческой задолженности крупных и средних заказчиков, ABL, международный факторинг в периметре стран ЕАЭС и другие решения. Маркетплейс расширит ассортимент финансовых B2B-сервисов и повысит финансовую устойчивость поставщиков и заказчиков.
"Мы намерены создать на базе GetFinance новый тип биржевого факторингового маркетплейса. Работа на платформе даст преимущества всем её участникам. Крупные компании получат дополнительные инструменты управления стоимостью капитала, факторы – новые рыночные ниши, а малый и средний бизнес – более доступное финансирование. С запуском на маркетплейсе оператора обмена ЦФА инвесторы получат новый инструмент для размещения средств с взвешенным риском и большим потенциалом. В среднесрочной перспективе потенциал нового бизнеса может измеряться несколькими триллионами рублей", – сообщил гендиректор ВТБ Факторинг (ГК) Антон Мусатов.
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В 2019-2021 годах на платформе GetFinance начали работу более тысячи дебиторов и заказчиков, 80% получивших финансирование поставщиков – представители малого и среднего бизнеса. Общий объем обработанных заявок на получение факторингового финансирования составил 342 миллиарда рублей. Соглашения с платформой заключили более 20 факторинговых компаний. После акционирования GetFinance создаст условия для входа в платформу других участников, заказчиков и инвесторов, заинтересованных в развитии нового типа бизнеса.
"Сегодня формирование IT-контура площадки завершено, поэтому мы можем отдать его в рынок и сосредоточиться на других проектах. Передача нашей доли GetFinance якорному стратегическому партнёру платформы – логичный шаг, который положительно отразится на ее дальнейшем развитии. При этом со своей стороны мы продолжим оказывать услуги технической поддержки, сопровождения, развития новых сервисов и направлений текущим и будущим партнерам GetFinance", – сказал гендиректор АО "Венчур Инжиниринг Лаб" Сергей Николишин.
 
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