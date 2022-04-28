https://ria.ru/20220428/vorobev-1785967630.html

Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.04.2022

Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Десять портативных кардиографов передал Одинцовской подстанции СМП губернатор Московской области Андрей Воробьев, он поздравил работников скорой медицинской... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:51

2022-04-28T15:51

2022-04-28T15:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Десять портативных кардиографов передал Одинцовской подстанции СМП губернатор Московской области Андрей Воробьев, он поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и вручил областные награды, сообщает пресс-служба облправительства."У всех еще свежи в памяти бессонные ночи и трудные дни, на которые пришелся пик пандемии. У нас 655 бригад. Мы регулярно встречаемся с теми, кто работает в них, пытаемся понять, что нужно в первую очередь: планшеты, качественные машины, стараемся оснащать их всем необходимым оборудованием. И дальше мы также будем продолжать усиливать нашу службу", - приводятся в сообщении слова Воробьева.В прошлом году в Подмосковье был запущен пилотный проект "Кардиопульт" - дистанционная расшифровка электрокардиограммы с помощью портативных кардиографов. С марта 2021 года было обработано 76,2 тысячи ЭКГ. В 7% случаев больные с выявленной острой сердечной патологией госпитализированы в региональные сосудистые центры. В 2021 году на Одинцовскую станцию также поступило 12 аппаратов сердечно-легочной реанимации.Сегодня Одинцовская станция скорой помощи обслуживает около 135 тысяч жителей Одинцовского городского округа. Здесь трудятся 36 врачей, 256 фельдшеров и медсестер и 104 водителя. С 2020 года количество выездных бригад увеличилось с 12 до 23. Всего в автопарке подстанции 50 автомобилей, 40 из них новые – поставлены в 2020-2021 годах. В этом году поступят еще 3 машины.Как отметили в пресс-службе, в 2022 году в Подмосковье будут открыты новые подстанции СМП в Видном, Кашире и Солнечногорске, 11 откроются после ремонта в Люберцах, Клину, Балашихе, Домодедове, Истре, Коломне, Орехово-Зуеве, Серпухове и Шаховской.

https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785913780.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)