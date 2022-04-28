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Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220428/vorobev-1785967630.html
Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Десять портативных кардиографов передал Одинцовской подстанции СМП губернатор Московской области Андрей Воробьев, он поздравил работников скорой медицинской... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:51
2022-04-28T15:52
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Десять портативных кардиографов передал Одинцовской подстанции СМП губернатор Московской области Андрей Воробьев, он поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и вручил областные награды, сообщает пресс-служба облправительства."У всех еще свежи в памяти бессонные ночи и трудные дни, на которые пришелся пик пандемии. У нас 655 бригад. Мы регулярно встречаемся с теми, кто работает в них, пытаемся понять, что нужно в первую очередь: планшеты, качественные машины, стараемся оснащать их всем необходимым оборудованием. И дальше мы также будем продолжать усиливать нашу службу", - приводятся в сообщении слова Воробьева.В прошлом году в Подмосковье был запущен пилотный проект "Кардиопульт" - дистанционная расшифровка электрокардиограммы с помощью портативных кардиографов. С марта 2021 года было обработано 76,2 тысячи ЭКГ. В 7% случаев больные с выявленной острой сердечной патологией госпитализированы в региональные сосудистые центры. В 2021 году на Одинцовскую станцию также поступило 12 аппаратов сердечно-легочной реанимации.Сегодня Одинцовская станция скорой помощи обслуживает около 135 тысяч жителей Одинцовского городского округа. Здесь трудятся 36 врачей, 256 фельдшеров и медсестер и 104 водителя. С 2020 года количество выездных бригад увеличилось с 12 до 23. Всего в автопарке подстанции 50 автомобилей, 40 из них новые – поставлены в 2020-2021 годах. В этом году поступят еще 3 машины.Как отметили в пресс-службе, в 2022 году в Подмосковье будут открыты новые подстанции СМП в Видном, Кашире и Солнечногорске, 11 откроются после ремонта в Люберцах, Клину, Балашихе, Домодедове, Истре, Коломне, Орехово-Зуеве, Серпухове и Шаховской.
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московская область (подмосковье)
15:51 28.04.2022 (обновлено: 15:52 28.04.2022)
 

Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиДесять портативных кардиографов передал Одинцовской подстанции СМП губернатор Московской области Андрей Воробьев
Десять портативных кардиографов передал Одинцовской подстанции СМП губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Десять портативных кардиографов передал Одинцовской подстанции СМП губернатор Московской области Андрей Воробьев, он поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и вручил областные награды, сообщает пресс-служба облправительства.
"У всех еще свежи в памяти бессонные ночи и трудные дни, на которые пришелся пик пандемии. У нас 655 бригад. Мы регулярно встречаемся с теми, кто работает в них, пытаемся понять, что нужно в первую очередь: планшеты, качественные машины, стараемся оснащать их всем необходимым оборудованием. И дальше мы также будем продолжать усиливать нашу службу", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Воробьев: Подмосковье увеличивает маршруты для общественного отдыха
В прошлом году в Подмосковье был запущен пилотный проект "Кардиопульт" - дистанционная расшифровка электрокардиограммы с помощью портативных кардиографов. С марта 2021 года было обработано 76,2 тысячи ЭКГ. В 7% случаев больные с выявленной острой сердечной патологией госпитализированы в региональные сосудистые центры. В 2021 году на Одинцовскую станцию также поступило 12 аппаратов сердечно-легочной реанимации.
Сегодня Одинцовская станция скорой помощи обслуживает около 135 тысяч жителей Одинцовского городского округа. Здесь трудятся 36 врачей, 256 фельдшеров и медсестер и 104 водителя. С 2020 года количество выездных бригад увеличилось с 12 до 23. Всего в автопарке подстанции 50 автомобилей, 40 из них новые – поставлены в 2020-2021 годах. В этом году поступят еще 3 машины.
Как отметили в пресс-службе, в 2022 году в Подмосковье будут открыты новые подстанции СМП в Видном, Кашире и Солнечногорске, 11 откроются после ремонта в Люберцах, Клину, Балашихе, Домодедове, Истре, Коломне, Орехово-Зуеве, Серпухове и Шаховской.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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