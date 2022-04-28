https://ria.ru/20220428/vorobev-1785906638.html
Воробьев: нужно позаботиться о тех, кто может потенциально потерять работу
Воробьев: нужно позаботиться о тех, кто может потенциально потерять работу - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: нужно позаботиться о тех, кто может потенциально потерять работу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона должны позаботиться о тех, кто потенциально может лишиться работы. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:04
2022-04-28T12:04
2022-04-28T12:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780437619_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4863ed200198e1acce2f32efb97e14fe.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона должны позаботиться о тех, кто потенциально может лишиться работы."Мы должны позаботиться о тех, кто может потенциально потерять работу. Поэтому у нас еженедельно проходят ярмарки, где мы предлагаем разные вакансии… Всё это действенные решения, которые позволяют не впадать в уныние. Этим мы занимаемся очень подробно", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".Он также отметил, что в Подмосковье есть обеспокоенность в сфере занятости в иностранных компаниях. Но они не хотят уходить с российского рынка, это преимущественно частные компании, уточнил глава региона. Они обеспечивают и занятость населения, и платят налоги, а также производят продукты. Таких компаний в Московской области порядка 200, сказал Воробьев."Сегодня им рекомендовано встать на паузу. Но есть еще одна важная деталь: российские инвесторы уже стучатся в дверь", - подчеркнул губернатор. Если иностранные компании продают свой бизнес, его купят российские инвесторы и "люди этого не почувствуют", отметил губернатор.Ранее глава области поручил найти вакансии для работников аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", которые находятся в вынужденном простое в связи со снижением количества внутренних и международных рейсов. Для этого в регионе организована специальная ярмарка вакансий. На текущий момент в Подмосковье доступно 60 тысяч вакансий.
https://ria.ru/20220428/vorobev-1785905318.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780437619_225:0:1185:720_1920x0_80_0_0_4d930316548517ce5735608ac4e931a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
заявил, что власти региона должны позаботиться о тех, кто потенциально может лишиться работы.
"Мы должны позаботиться о тех, кто может потенциально потерять работу. Поэтому у нас еженедельно проходят ярмарки, где мы предлагаем разные вакансии… Всё это действенные решения, которые позволяют не впадать в уныние. Этим мы занимаемся очень подробно", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".
Он также отметил, что в Подмосковье есть обеспокоенность в сфере занятости в иностранных компаниях. Но они не хотят уходить с российского рынка, это преимущественно частные компании, уточнил глава региона. Они обеспечивают и занятость населения, и платят налоги, а также производят продукты. Таких компаний в Московской области порядка 200, сказал Воробьев.
"Сегодня им рекомендовано встать на паузу. Но есть еще одна важная деталь: российские инвесторы уже стучатся в дверь", - подчеркнул губернатор. Если иностранные компании продают свой бизнес, его купят российские инвесторы и "люди этого не почувствуют", отметил губернатор.
Ранее глава области поручил найти вакансии для работников аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", которые находятся в вынужденном простое в связи со снижением количества внутренних и международных рейсов. Для этого в регионе организована специальная ярмарка вакансий. На текущий момент в Подмосковье доступно 60 тысяч вакансий.