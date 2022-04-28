https://ria.ru/20220428/vorobev-1785906638.html

Воробьев: нужно позаботиться о тех, кто может потенциально потерять работу

Воробьев: нужно позаботиться о тех, кто может потенциально потерять работу - РИА Новости, 28.04.2022

Воробьев: нужно позаботиться о тех, кто может потенциально потерять работу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона должны позаботиться о тех, кто потенциально может лишиться работы. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:04

2022-04-28T12:04

2022-04-28T12:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона должны позаботиться о тех, кто потенциально может лишиться работы."Мы должны позаботиться о тех, кто может потенциально потерять работу. Поэтому у нас еженедельно проходят ярмарки, где мы предлагаем разные вакансии… Всё это действенные решения, которые позволяют не впадать в уныние. Этим мы занимаемся очень подробно", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".Он также отметил, что в Подмосковье есть обеспокоенность в сфере занятости в иностранных компаниях. Но они не хотят уходить с российского рынка, это преимущественно частные компании, уточнил глава региона. Они обеспечивают и занятость населения, и платят налоги, а также производят продукты. Таких компаний в Московской области порядка 200, сказал Воробьев."Сегодня им рекомендовано встать на паузу. Но есть еще одна важная деталь: российские инвесторы уже стучатся в дверь", - подчеркнул губернатор. Если иностранные компании продают свой бизнес, его купят российские инвесторы и "люди этого не почувствуют", отметил губернатор.Ранее глава области поручил найти вакансии для работников аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", которые находятся в вынужденном простое в связи со снижением количества внутренних и международных рейсов. Для этого в регионе организована специальная ярмарка вакансий. На текущий момент в Подмосковье доступно 60 тысяч вакансий.

https://ria.ru/20220428/vorobev-1785905318.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев