https://ria.ru/20220428/vorobev-1785905318.html
Воробьев: Подмосковье - вторая экономика в России
Воробьев: Подмосковье - вторая экономика в России - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: Подмосковье - вторая экономика в России
Московская область - вторая экономика в России, это развивающийся регион, устойчивость которого обеспечена торговлей, промышленностью, услугами и малым... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:00
2022-04-28T12:00
2022-04-28T12:39
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московская область - вторая экономика в России, это развивающийся регион, устойчивость которого обеспечена торговлей, промышленностью, услугами и малым бизнесом, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы вторая экономика в стране. Мы развивающийся регион, потому что у нас самые высокие темпы роста населения. Соответственно, и диверсификация экономики - это факт. Единственное, чего у нас нет, это природных ресурсов. Наша устойчивость на протяжении многих лет обеспечена тем, что четверть - это торговля, еще четверть экономики - это промышленность, еще четверть - это услуги и малый бизнес. Он у нас один из самых больших в стране", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
https://realty.ria.ru/20220428/stroiteli-1785867636.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)