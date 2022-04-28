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Российские войска уничтожили более 300 украинских РСЗО

Российские войска уничтожили более 300 украинских РСЗО - РИА Новости, 28.04.2022

Российские войска уничтожили более 300 украинских РСЗО

Вооруженные силы России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 302 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и более 5 тысяч... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:02

2022-04-28T21:02

2022-04-28T21:12

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 302 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и более 5 тысяч танков, бронетехники и специальных военных автомобилей, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784997441.html

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в мире, украина, донбасс, днр, лнр, вооруженные силы рф