Бундестаг принял заявление с призывом поддержать Киев тяжелым вооружением
Бундестаг принял заявление с призывом к правительству поддержать Киев тяжелым вооружением
Здание Бундестага. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Бундестаг в четверг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений, сообщил председательствующий на заседании вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики.
"Всего отдано 693 голосов, за проголосовали 586, против 100, семь воздержались. Заявление таким образом принято", - сообщил Кубики.
В принятом заявлении бундестаг требует у правительства поддерживать все усилия Украины по достижению перемирия, гарантируя при этом, что "никакие переговоры не будут вестись в обход украинцев". Правительство также должно быть готово поддержать возможное будущее соглашение между РФ и Украиной вместе с США, Канадой и партнерами по НАТО и ЕС, требует бундестаг. Депутаты призывают правительство продолжать поставки вооружений Украине и по возможности их ускорить, а также "расширить поставки тяжелого вооружения и сложных систем, например, в рамках многоэтапных обменов, не создавая угроз возможностям Германии в обороне".
Также в резолюции содержатся другие призывы, в том числе по поддержке украинских беженцев. Депутаты призывают продолжать работу на европейском уровне по прекращению импорт урана и других ископаемых ресурсов из России и Белоруссии, "как можно скорее" достичь полного отказа от поставок российских энергоносителей, расширить список банков РФ, исключенных из системы SWIFT.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.