https://ria.ru/20220428/vooruzhenie-1785912299.html

Бундестаг принял заявление с призывом поддержать Киев тяжелым вооружением

Бундестаг принял заявление с призывом поддержать Киев тяжелым вооружением - РИА Новости, 28.04.2022

Бундестаг принял заявление с призывом поддержать Киев тяжелым вооружением

Бундестаг в четверг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:21

2022-04-28T12:21

2022-04-28T12:21

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БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Бундестаг в четверг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений, сообщил председательствующий на заседании вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики."Всего отдано 693 голосов, за проголосовали 586, против 100, семь воздержались. Заявление таким образом принято", - сообщил Кубики.В принятом заявлении бундестаг требует у правительства поддерживать все усилия Украины по достижению перемирия, гарантируя при этом, что "никакие переговоры не будут вестись в обход украинцев". Правительство также должно быть готово поддержать возможное будущее соглашение между РФ и Украиной вместе с США, Канадой и партнерами по НАТО и ЕС, требует бундестаг. Депутаты призывают правительство продолжать поставки вооружений Украине и по возможности их ускорить, а также "расширить поставки тяжелого вооружения и сложных систем, например, в рамках многоэтапных обменов, не создавая угроз возможностям Германии в обороне".Также в резолюции содержатся другие призывы, в том числе по поддержке украинских беженцев. Депутаты призывают продолжать работу на европейском уровне по прекращению импорт урана и других ископаемых ресурсов из России и Белоруссии, "как можно скорее" достичь полного отказа от поставок российских энергоносителей, расширить список банков РФ, исключенных из системы SWIFT.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220427/germaniya-1785747211.html

https://ria.ru/20220425/nota-1785244706.html

https://ria.ru/20220423/vooruzhenie-1785071236.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, сша, евросоюз, нато, германия