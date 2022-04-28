https://ria.ru/20220428/vologodchina-1785945420.html

На Вологодчине в 2022 году на треть увеличат объем ремонта автодорог

На Вологодчине в 2022 году на треть увеличат объем ремонта автодорог - РИА Новости, 28.04.2022

На Вологодчине в 2022 году на треть увеличат объем ремонта автодорог

В Вологодской области за счет дополнительных средств из федерального бюджета отремонтируют на треть больше планируемого объема дорог и сдадут Архангельский мост РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:18

2022-04-28T14:18

2022-04-28T14:18

вологодская область

ремонт

автомобильные дороги

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 28 апр – РИА Новости. В Вологодской области за счет дополнительных средств из федерального бюджета отремонтируют на треть больше планируемого объема дорог и сдадут Архангельский мост в Череповце, сообщил в губернатор Олег Кувшинников во время рабочей поездки в село Кубенское.По его словам, общее финансирование ремонтов автомобильных дорог и мостов в 2022 году составит более 6,2 миллиардов рублей, из которых 630 миллионов направят из регионального дорожного фонда, остальное – в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"."Всего в 2022 году мы планировали отремонтировать 343 километра дорог. Но благодаря поддержке правительства РФ мы увеличим объем работ почти на треть до 438 километров. В ближайшее время область получит дополнительные федеральные средства 2,2 миллиарда рублей в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Это позволит нам ускорить темп ремонтных работ сразу на 12 объектах и дополнительно отремонтировать на них 96 километров, которые ранее были запланированы на 2023 год. Это стратегически важные дороги, они входят в опорную сеть Вологодской области", – сказал глава региона во время визита в село Кубенское, где начались работы по асфальтированию поврежденных участков дороги.Еще более 2 миллиардов рублей Вологодская область получит на завершение строительства Архангельского моста в Череповце, который планируют сдать в августе этого года.

https://ria.ru/20220427/gospodderzhka-1785777590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ремонт, автомобильные дороги, олег кувшинников