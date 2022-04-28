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В Госдуме отреагировали на призыв США распространять фейки о России - РИА Новости, 28.04.2022
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В Госдуме отреагировали на призыв США распространять фейки о России
В Госдуме отреагировали на призыв США распространять фейки о России - РИА Новости, 28.04.2022
В Госдуме отреагировали на призыв США распространять фейки о России
Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратится в компетентные органы по поводу призыва... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T22:52
2022-04-28T22:55
мария захарова
владимир путин
россия
сша
украина
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратится в компетентные органы по поводу призыва госдепартамента США к американским гражданам к массовому распространению фейков о проводимой РФ спецоперации на Украине, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует случаи вмешательства властей США во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине, в том числе с использованием интернета. По ее словам, РФ обратила внимание на размещенный 21 апреля на сайте госдепартамента США материал на тему "Что такое специальная военная операция?", где содержится призыв к гражданам США "присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании, воспользовавшись для этого западным инструментарием информационно-коммуникационных технологий"."Расцениваем действия госдепартамента по размещению в открытом доступе ссылок на ресурсы, позволяющие любому желающему осуществить массовую рассылку фейковых материалов о спецоперации в адрес россиян, как прямое вмешательство во внутренние дела России и как подстрекательство и пособничество к совершению тяжкого преступления – "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации", - приводит комиссия слова Пискарева в своем Telegram-канале.Он отметил, что комиссия подготовила обращение в компетентные органы "с целью фиксации и принятия мер реагирования по фактам преступных действий организаторов и исполнителей данной антироссийской кампании".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/provokatsiya-1785917273.html
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мария захарова, владимир путин, россия, сша, украина, госдума рф, василий пискарев
22:52 28.04.2022 (обновлено: 22:55 28.04.2022)
 
В Госдуме отреагировали на призыв США распространять фейки о России

Комиссия Госдумы обратится в компетентные органы из-за призыва США распространять фейки

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратится в компетентные органы по поводу призыва госдепартамента США к американским гражданам к массовому распространению фейков о проводимой РФ спецоперации на Украине, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует случаи вмешательства властей США во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине, в том числе с использованием интернета. По ее словам, РФ обратила внимание на размещенный 21 апреля на сайте госдепартамента США материал на тему "Что такое специальная военная операция?", где содержится призыв к гражданам США "присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании, воспользовавшись для этого западным инструментарием информационно-коммуникационных технологий".
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"Расцениваем действия госдепартамента по размещению в открытом доступе ссылок на ресурсы, позволяющие любому желающему осуществить массовую рассылку фейковых материалов о спецоперации в адрес россиян, как прямое вмешательство во внутренние дела России и как подстрекательство и пособничество к совершению тяжкого преступления – "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации", - приводит комиссия слова Пискарева в своем Telegram-канале.
Он отметил, что комиссия подготовила обращение в компетентные органы "с целью фиксации и принятия мер реагирования по фактам преступных действий организаторов и исполнителей данной антироссийской кампании".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Мария ЗахароваВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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