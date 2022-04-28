https://ria.ru/20220428/vladivostok-1785862952.html

ТОФ покажет танк Т-80 на выставке в День Победы во Владивостоке

ТОФ покажет танк Т-80 на выставке в День Победы во Владивостоке - РИА Новости, 28.04.2022

ТОФ покажет танк Т-80 на выставке в День Победы во Владивостоке

Выставку современной техники Береговых войск Тихоокеанского флота организуют на Корабельной набережной во Владивостоке в День Победы, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:32

2022-04-28T08:32

2022-04-28T08:32

безопасность

владивосток

т-80

бмп-3

бтр-82ам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751022472_0:207:3273:2048_1920x0_80_0_0_2073cfd1641d1265b54944fe94d51739.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Выставку современной техники Береговых войск Тихоокеанского флота организуют на Корабельной набережной во Владивостоке в День Победы, сообщает пресс-служба ТОФ."Командованием флота для жителей и гостей приморской столицы в этом году будет организована выставка современной военной техники на Корабельной набережной. В составе спланированной к показу техники будут представлены модернизированный танк Т-80, боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортёр БТР-82АМ, береговой ракетный комплекс "Бастион", зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" и "Оса", самоходный противотанковый комплекс "Штурм-С", а также современная ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ", - говорится в сообщении.В ходе подготовки специалисты обновили внешние элементы корпусов, проверили техническую составляющую.У каждого образца техники будут размещены стенды с информацией о тактико-технических характеристиках. Военнослужащие расскажут гостям выставки о технических особенностях боевых машин.В параде Победы 9 мая во Владивостоке примут участие более 1000 военнослужащих Тихоокеанского флота. В городе уже прошла первая ночная тренировка пеших парадных расчётов.

https://ria.ru/20220418/pobeda-1784075604.html

https://ria.ru/20220411/melitopol-1782836939.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владивосток, т-80, бмп-3, бтр-82ам