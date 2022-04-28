ТОФ покажет танк Т-80 на выставке в День Победы во Владивостоке
ТОФ покажет на выставке в День Победы во Владивостоке ракетные комплексы и танк Т-80
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорвет "Совершенный", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и корабль измерительного комплекса (КИК) "Маршал Крылов" в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Корвет "Совершенный", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и корабль измерительного комплекса (КИК) "Маршал Крылов" в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Выставку современной техники Береговых войск Тихоокеанского флота организуют на Корабельной набережной во Владивостоке в День Победы, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Командованием флота для жителей и гостей приморской столицы в этом году будет организована выставка современной военной техники на Корабельной набережной. В составе спланированной к показу техники будут представлены модернизированный танк Т-80, боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортёр БТР-82АМ, береговой ракетный комплекс "Бастион", зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" и "Оса", самоходный противотанковый комплекс "Штурм-С", а также современная ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ", - говорится в сообщении.
В ходе подготовки специалисты обновили внешние элементы корпусов, проверили техническую составляющую.
У каждого образца техники будут размещены стенды с информацией о тактико-технических характеристиках. Военнослужащие расскажут гостям выставки о технических особенностях боевых машин.
В параде Победы 9 мая во Владивостоке примут участие более 1000 военнослужащих Тихоокеанского флота. В городе уже прошла первая ночная тренировка пеших парадных расчётов.
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