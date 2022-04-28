https://ria.ru/20220428/ukraina-1786009269.html

Путин изложил президенту Индонезии оценки по ситуации на Украине

Путин изложил президенту Индонезии оценки по ситуации на Украине - РИА Новости, 28.04.2022

Путин изложил президенту Индонезии оценки по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин изложил главе Индонезии Джоко Видодо российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:15

2022-04-28T18:15

2022-04-28T18:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

джоко видодо

россия

украина

индонезия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин изложил главе Индонезии Джоко Видодо российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля."По просьбе Джоко Видодо Владимир Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/angola-1785925643.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, джоко видодо, россия, украина, индонезия, ситуация в днр и лнр