Путин изложил президенту Индонезии оценки по ситуации на Украине
Путин изложил президенту Индонезии оценки по ситуации на Украине в контексте спецоперации
© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин изложил главе Индонезии Джоко Видодо российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.
"По просьбе Джоко Видодо Владимир Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.