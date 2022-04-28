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Поставки Западом оружия Украине не изменят ход операции, заявил Басурин - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785899811.html
Поставки Западом оружия Украине не изменят ход операции, заявил Басурин
Поставки Западом оружия Украине не изменят ход операции, заявил Басурин - РИА Новости, 28.04.2022
Поставки Западом оружия Украине не изменят ход операции, заявил Басурин
Новые поставки Западом оружия Украине не смогут поменять ход специальной военной операции, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:39
2022-04-28T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
украина
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новые поставки Западом оружия Украине не смогут поменять ход специальной военной операции, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."То количество, которое официально заявили страны НАТО, или, как они говорят, "дружественные страны Украины", которые хотят поставлять (им - ред.) тяжелое вооружение... на каком-то участке фронта это может затруднить (ход спецоперации - ред.), на всем театре боевых действий - нет, этого не произойдет, потому что этого количества очень мало", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Он также отметил, что новые поставки включают более современное оружие по сравнению с тем, которое было до этого на Украине, для того, чтобы украинские военные научились им пользоваться, нужно время. "Значит, там будут присутствовать иностранные военные, которые умеют этим пользоваться", - заключил Басурин.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр
11:39 28.04.2022 (обновлено: 12:05 28.04.2022)
 
Поставки Западом оружия Украине не изменят ход операции, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: поставки Западом оружия Украине не изменят ход операции

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новые поставки Западом оружия Украине не смогут поменять ход специальной военной операции, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"То количество, которое официально заявили страны НАТО, или, как они говорят, "дружественные страны Украины", которые хотят поставлять (им - ред.) тяжелое вооружение... на каком-то участке фронта это может затруднить (ход спецоперации - ред.), на всем театре боевых действий - нет, этого не произойдет, потому что этого количества очень мало", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
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Он также отметил, что новые поставки включают более современное оружие по сравнению с тем, которое было до этого на Украине, для того, чтобы украинские военные научились им пользоваться, нужно время. "Значит, там будут присутствовать иностранные военные, которые умеют этим пользоваться", - заключил Басурин.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринУкраинаРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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