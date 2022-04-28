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Авиация ВКС за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785885703.html
Авиация ВКС за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов
Авиация ВКС за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов - РИА Новости, 28.04.2022
Авиация ВКС за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за сутки поразила 67 украинских военных объектов и 55 мест сосредоточения живой силы противника, уничтожив РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:53
2022-04-28T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сергей лавров
донбасс
украина
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за сутки поразила 67 украинских военных объектов и 55 мест сосредоточения живой силы противника, уничтожив более 300 человек личного состава, до 40 единиц техники, два склада вооружения и шесть пунктов управления, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220428/rszo-1785887689.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, донбасс, украина, россия, войска воздушно-космической обороны
10:53 28.04.2022 (обновлено: 11:07 28.04.2022)
 
Авиация ВКС за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов

Авиация ВКС за сутки уничтожила 67 украинских военных объектов и более 300 националистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТехник у самолета на аэродроме ВКС РФ
Техник у самолета на аэродроме ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Техник у самолета на аэродроме ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за сутки поразила 67 украинских военных объектов и 55 мест сосредоточения живой силы противника, уничтожив более 300 человек личного состава, до 40 единиц техники, два склада вооружения и шесть пунктов управления, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей", - сообщил он.
Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Россия уничтожила почти 300 украинских РСЗО с начала операции
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровДонбассУкраинаРоссияВойска воздушно-космической обороны
 
 
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