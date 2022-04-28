Подросток в Екатеринбурге развесил по школе листовки с угрозами убийством
МВД проводит проверку после развешенных старшеклассником в Екатеринбурге угроз убийством
Полиция. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Екатеринбурге начали проверку после того, как 11-классник повесил на стенах своей школы листовки с угрозами убийством, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что в екатеринбургской гимназии №2 школьник развесил плакаты, на которых он заявляет о планах "уничтожить мир и убить всех людей до единого".
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"По факту случившегося сотрудники полиции ОП №9 УМВД по Екатеринбургу после поступившего тревожного сообщения из гимназии проводят проверочные мероприятия. В настоящее время уже опрошены представители администрации учебного заведения и сам школьник", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 11-классник, разместивший листовки на стенах и дверях, ранее на учете не состоял, претендовал на золотую медаль, мечтал поступить в один из престижных вузов Москвы. При опросе школьник пояснил сыщикам, что сильно переволновался из-за недостаточно высокого результата сдачи предварительного ЕГЭ, но намерений причинить вред себе или кому-либо еще у него не имелось.
"С подростком представители МВД совместно с психологом провели профилактическую беседу. В дальнейшем его поведению будет уделяться пристальное внимание педагогов", - добавил Горелых.
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