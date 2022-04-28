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Подросток в Екатеринбурге развесил по школе листовки с угрозами убийством - РИА Новости, 28.04.2022
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Подросток в Екатеринбурге развесил по школе листовки с угрозами убийством
Подросток в Екатеринбурге развесил по школе листовки с угрозами убийством - РИА Новости, 28.04.2022
Подросток в Екатеринбурге развесил по школе листовки с угрозами убийством
Сотрудники полиции в Екатеринбурге начали проверку после того, как 11-классник повесил на стенах своей школы листовки с угрозами убийством, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:44
2022-04-28T13:44
происшествия
екатеринбург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Екатеринбурге начали проверку после того, как 11-классник повесил на стенах своей школы листовки с угрозами убийством, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.Ранее местный портал Е1.ru написал, что в екатеринбургской гимназии №2 школьник развесил плакаты, на которых он заявляет о планах "уничтожить мир и убить всех людей до единого"."По факту случившегося сотрудники полиции ОП №9 УМВД по Екатеринбургу после поступившего тревожного сообщения из гимназии проводят проверочные мероприятия. В настоящее время уже опрошены представители администрации учебного заведения и сам школьник", - сказал собеседник агентства.По его словам, 11-классник, разместивший листовки на стенах и дверях, ранее на учете не состоял, претендовал на золотую медаль, мечтал поступить в один из престижных вузов Москвы. При опросе школьник пояснил сыщикам, что сильно переволновался из-за недостаточно высокого результата сдачи предварительного ЕГЭ, но намерений причинить вред себе или кому-либо еще у него не имелось."С подростком представители МВД совместно с психологом провели профилактическую беседу. В дальнейшем его поведению будет уделяться пристальное внимание педагогов", - добавил Горелых.
https://ria.ru/20220201/podrostok-1770412239.html
https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html
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происшествия, екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:44 28.04.2022
 
Подросток в Екатеринбурге развесил по школе листовки с угрозами убийством

МВД проводит проверку после развешенных старшеклассником в Екатеринбурге угроз убийством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Екатеринбурге начали проверку после того, как 11-классник повесил на стенах своей школы листовки с угрозами убийством, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что в екатеринбургской гимназии №2 школьник развесил плакаты, на которых он заявляет о планах "уничтожить мир и убить всех людей до единого".
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"По факту случившегося сотрудники полиции ОП №9 УМВД по Екатеринбургу после поступившего тревожного сообщения из гимназии проводят проверочные мероприятия. В настоящее время уже опрошены представители администрации учебного заведения и сам школьник", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 11-классник, разместивший листовки на стенах и дверях, ранее на учете не состоял, претендовал на золотую медаль, мечтал поступить в один из престижных вузов Москвы. При опросе школьник пояснил сыщикам, что сильно переволновался из-за недостаточно высокого результата сдачи предварительного ЕГЭ, но намерений причинить вред себе или кому-либо еще у него не имелось.
"С подростком представители МВД совместно с психологом провели профилактическую беседу. В дальнейшем его поведению будет уделяться пристальное внимание педагогов", - добавил Горелых.
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ПроисшествияЕкатеринбургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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