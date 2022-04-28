https://ria.ru/20220428/tunis-1785992362.html

Посол Туниса анонсировал визит президента в Москву

Посол Туниса анонсировал визит президента в Москву - РИА Новости, 28.04.2022

Посол Туниса анонсировал визит президента в Москву

Посольство Туниса в РФ работает над тем, чтобы президент страны Кайс Саид посетил Россию как можно скорее, это может произойти по случаю полёта в космос... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:21

2022-04-28T17:21

2022-04-28T17:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Посольство Туниса в РФ работает над тем, чтобы президент страны Кайс Саид посетил Россию как можно скорее, это может произойти по случаю полёта в космос тунисской женщины-космонавта, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Тунисской республики в РФ Тарак Бен Салам."Сейчас мы работаем над тем, чтобы как можно скорее президент Туниса посетил Россию. Возможно, это состоится по случаю грядущего, как мы надеемся, участия женщины-космонавта из Туниса в космической миссии на МКС, которая отправится из России", - рассказал Тарак Бен Салам.По его словам, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы женщину-космонавта обучили в России. "Возможно, по случаю этого неординарного события как раз и будет организован визит президента страны в Россию", - сказал он. Ранее сообщалось, что полет в космос на российском космическом корабле "Союз" первой женщины-космонавта Африки, первой гражданки Туниса возможен через три-четыре года."Роскосмос" и Тунис подписали Меморандум о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полетов. Стороны намерены сотрудничать в подготовке к полету на орбиту гражданки этой африканской страны. Женщина станет к тому же первой представительницей Африки и арабских стран в космосе. Генеральный директор тунисской компании Telnet Мухаммед Фриха в свою очередь ранее сообщил, что полет может состояться в конце 2022 или начале 2023 года.

https://ria.ru/20220302/turizm-1776015143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тунис (страна), россия, роскосмос