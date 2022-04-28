https://ria.ru/20220428/tobacco-1785875565.html

Japan Tobacco рассматривает возможность продажи российского бизнеса

Japan Tobacco рассматривает возможность продажи российского бизнеса - РИА Новости, 28.04.2022

Japan Tobacco рассматривает возможность продажи российского бизнеса

Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России, следует... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:09

2022-04-28T10:09

2022-04-28T11:22

экономика

japan tobacco

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России, следует из заявления компании."Учитывая сложные и непредсказуемые обстоятельства, JT Group продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, в том числе и потенциальную передачу владения им", - говорится в сообщении.В марте JTI объявила о приостановке инвестиций и маркетинговой деятельности на территории России. Группа отмечает, что по-прежнему несет ответственность за своих сотрудников в России, в том числе за обеспечение их трудоустройства. Штат компании в стране насчитывает 4 тысячи человек.В первом квартале объем отгрузок JTI сократился на 2,9%, при этом объем изделий, содержащих нагреваемый табак, увеличился. Общая доля рынка табачной продукции с начала года сократилась на 0,1 процентного пункта - до 36,6%.Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, japan tobacco, россия