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Japan Tobacco рассматривает возможность продажи российского бизнеса
Japan Tobacco рассматривает возможность продажи российского бизнеса - РИА Новости, 28.04.2022
Japan Tobacco рассматривает возможность продажи российского бизнеса
Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России, следует... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:09
2022-04-28T10:09
2022-04-28T11:22
экономика
japan tobacco
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России, следует из заявления компании."Учитывая сложные и непредсказуемые обстоятельства, JT Group продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, в том числе и потенциальную передачу владения им", - говорится в сообщении.В марте JTI объявила о приостановке инвестиций и маркетинговой деятельности на территории России. Группа отмечает, что по-прежнему несет ответственность за своих сотрудников в России, в том числе за обеспечение их трудоустройства. Штат компании в стране насчитывает 4 тысячи человек.В первом квартале объем отгрузок JTI сократился на 2,9%, при этом объем изделий, содержащих нагреваемый табак, увеличился. Общая доля рынка табачной продукции с начала года сократилась на 0,1 процентного пункта - до 36,6%.Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, japan tobacco, россия
10:09 28.04.2022 (обновлено: 11:22 28.04.2022)
Japan Tobacco рассматривает возможность продажи российского бизнеса
Компания Japan Tobacco рассматривает возможность продажи российского бизнеса
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России, следует из заявления
компании.
"Учитывая сложные и непредсказуемые обстоятельства, JT Group продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, в том числе и потенциальную передачу владения им", - говорится в сообщении.
В марте JTI объявила о приостановке инвестиций и маркетинговой деятельности на территории России
. Группа отмечает, что по-прежнему несет ответственность за своих сотрудников в России, в том числе за обеспечение их трудоустройства. Штат компании в стране насчитывает 4 тысячи человек.
В первом квартале объем отгрузок JTI сократился на 2,9%, при этом объем изделий, содержащих нагреваемый табак, увеличился. Общая доля рынка табачной продукции с начала года сократилась на 0,1 процентного пункта - до 36,6%.
Международная группа Japan Tobacco
работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".