https://ria.ru/20220428/tela-1785903438.html

В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле

В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле - РИА Новости, 28.04.2022

В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле

Тела трех мужчин обнаружены в автомобиле в Екатеринбурге, по данному факту следствие проводит проверку, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:54

2022-04-28T11:54

2022-04-28T12:30

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружены в автомобиле в Екатеринбурге, по данному факту следствие проводит проверку, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга."В Екатеринбурге сотрудники СКР выясняют обстоятельства смерти трех мужчин. Днем 27 апреля 2022 года в следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области поступило сообщение об обнаружении в автомобиле, припаркованном у одного из домов по улице Патриса Лумумбы, тел трех мужчин. По данному факту территориальным следственным отделом СКР организовано проведение процессуальной проверки", - сказал представитель СУСК.По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения точной причины смерти. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие погибших, уточнил Шульга.Как информирует УМВД России по Екатеринбургу, сообщение об обнаружении подозрительного автомобиля поступило в отдел полиции №12 днем 27 апреля. Сотрудники полиции установили личности мужчин, обнаруженных в автомобиле. Ими оказались местные жители, 1982, 1984 и 1979 годов рождения, все ранее судимые."Как выяснилось, автомобиль зарегистрирован на супругу одного из погибших. Женщина пояснила, что ее муж уехал из дома на машине еще в выходные, и с тех пор не появлялся", - отметили в полицейском главке.

https://ria.ru/20220427/delo-1785777095.html

https://ria.ru/20220427/zaderzhanie-1785817405.html

екатеринбург

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)