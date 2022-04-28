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В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле - РИА Новости, 28.04.2022
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В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле
В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле - РИА Новости, 28.04.2022
В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле
Тела трех мужчин обнаружены в автомобиле в Екатеринбурге, по данному факту следствие проводит проверку, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:54
2022-04-28T12:30
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружены в автомобиле в Екатеринбурге, по данному факту следствие проводит проверку, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга."В Екатеринбурге сотрудники СКР выясняют обстоятельства смерти трех мужчин. Днем 27 апреля 2022 года в следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области поступило сообщение об обнаружении в автомобиле, припаркованном у одного из домов по улице Патриса Лумумбы, тел трех мужчин. По данному факту территориальным следственным отделом СКР организовано проведение процессуальной проверки", - сказал представитель СУСК.По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения точной причины смерти. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие погибших, уточнил Шульга.Как информирует УМВД России по Екатеринбургу, сообщение об обнаружении подозрительного автомобиля поступило в отдел полиции №12 днем 27 апреля. Сотрудники полиции установили личности мужчин, обнаруженных в автомобиле. Ими оказались местные жители, 1982, 1984 и 1979 годов рождения, все ранее судимые."Как выяснилось, автомобиль зарегистрирован на супругу одного из погибших. Женщина пояснила, что ее муж уехал из дома на машине еще в выходные, и с тех пор не появлялся", - отметили в полицейском главке.
https://ria.ru/20220427/delo-1785777095.html
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екатеринбург
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
11:54 28.04.2022 (обновлено: 12:30 28.04.2022)
 
В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле

СК проводит проверку после обнаружения тел трех мужчин в автомобиле в Екатеринбурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружены в автомобиле в Екатеринбурге, по данному факту следствие проводит проверку, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Екатеринбурге сотрудники СКР выясняют обстоятельства смерти трех мужчин. Днем 27 апреля 2022 года в следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области поступило сообщение об обнаружении в автомобиле, припаркованном у одного из домов по улице Патриса Лумумбы, тел трех мужчин. По данному факту территориальным следственным отделом СКР организовано проведение процессуальной проверки", - сказал представитель СУСК.
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По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения точной причины смерти. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие погибших, уточнил Шульга.
Как информирует УМВД России по Екатеринбургу, сообщение об обнаружении подозрительного автомобиля поступило в отдел полиции №12 днем 27 апреля. Сотрудники полиции установили личности мужчин, обнаруженных в автомобиле. Ими оказались местные жители, 1982, 1984 и 1979 годов рождения, все ранее судимые.
"Как выяснилось, автомобиль зарегистрирован на супругу одного из погибших. Женщина пояснила, что ее муж уехал из дома на машине еще в выходные, и с тех пор не появлялся", - отметили в полицейском главке.
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