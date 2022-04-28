https://ria.ru/20220428/tela-1785903438.html
В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле
В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле - РИА Новости, 28.04.2022
В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле
Тела трех мужчин обнаружены в автомобиле в Екатеринбурге, по данному факту следствие проводит проверку, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:54
2022-04-28T11:54
2022-04-28T12:30
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружены в автомобиле в Екатеринбурге, по данному факту следствие проводит проверку, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга."В Екатеринбурге сотрудники СКР выясняют обстоятельства смерти трех мужчин. Днем 27 апреля 2022 года в следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области поступило сообщение об обнаружении в автомобиле, припаркованном у одного из домов по улице Патриса Лумумбы, тел трех мужчин. По данному факту территориальным следственным отделом СКР организовано проведение процессуальной проверки", - сказал представитель СУСК.По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения точной причины смерти. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие погибших, уточнил Шульга.Как информирует УМВД России по Екатеринбургу, сообщение об обнаружении подозрительного автомобиля поступило в отдел полиции №12 днем 27 апреля. Сотрудники полиции установили личности мужчин, обнаруженных в автомобиле. Ими оказались местные жители, 1982, 1984 и 1979 годов рождения, все ранее судимые."Как выяснилось, автомобиль зарегистрирован на супругу одного из погибших. Женщина пояснила, что ее муж уехал из дома на машине еще в выходные, и с тех пор не появлялся", - отметили в полицейском главке.
https://ria.ru/20220427/delo-1785777095.html
https://ria.ru/20220427/zaderzhanie-1785817405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
11:54 28.04.2022 (обновлено: 12:30 28.04.2022)
В Екатеринбурге обнаружили тела трех мужчин в автомобиле
СК проводит проверку после обнаружения тел трех мужчин в автомобиле в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружены в автомобиле в Екатеринбурге, по данному факту следствие проводит проверку, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
"В Екатеринбурге
сотрудники СКР выясняют обстоятельства смерти трех мужчин. Днем 27 апреля 2022 года в следственный отдел по Чкаловскому району
города Екатеринбург СК
России по Свердловской области
поступило сообщение об обнаружении в автомобиле, припаркованном у одного из домов по улице Патриса Лумумбы, тел трех мужчин. По данному факту территориальным следственным отделом СКР организовано проведение процессуальной проверки", - сказал представитель СУСК.
По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения точной причины смерти. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие погибших, уточнил Шульга.
Как информирует УМВД России по Екатеринбургу, сообщение об обнаружении подозрительного автомобиля поступило в отдел полиции №12 днем 27 апреля. Сотрудники полиции установили личности мужчин, обнаруженных в автомобиле. Ими оказались местные жители, 1982, 1984 и 1979 годов рождения, все ранее судимые.
"Как выяснилось, автомобиль зарегистрирован на супругу одного из погибших. Женщина пояснила, что ее муж уехал из дома на машине еще в выходные, и с тех пор не появлялся", - отметили в полицейском главке.