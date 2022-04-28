https://ria.ru/20220428/tekhnologii-1785962667.html
Столтенберг призвал НАТО возглавить переход к "зеленым" технологиям
Столтенберг призвал НАТО возглавить переход к "зеленым" технологиям - РИА Новости, 28.04.2022
Столтенберг призвал НАТО возглавить переход к "зеленым" технологиям
Военный сектор рано или поздно будет вынужден прекратить использование ископаемого топлива и перейти к экологически чистым, но эффективным технологиям, и НАТО... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:28
2022-04-28T15:28
2022-04-28T15:28
в мире
нато
йенс столтенберг
технологии
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Военный сектор рано или поздно будет вынужден прекратить использование ископаемого топлива и перейти к экологически чистым, но эффективным технологиям, и НАТО должна возглавить процесс такого перехода, считает генсек организации Йенс Столтенберг."НАТО должна иметь возможность адаптироваться в условиях изменения климата… У альянса есть ответственность по сокращению эмиссии. Тяжелая бронетехника, суда, самолеты, - все это производит вредные выбросы. Если мы хотим достичь мирового нулевого уровня выбросов, мы должны сокращать эмиссию в военном секторе… Здесь вызов – найти технологию, которая будет одновременно экологически чистой и эффективной. На каком-то этапе станет невозможным использовать ископаемое топливо в военной сфере. НАТО должна возглавить процесс перехода к экологически чистым военным технологиям, которые будут также эффективны в военном отношении", - сказал он, выступая на молодежном форуме Youth Summit 2022.При этом генсек НАТО подчеркнул, что переход "должен пройти без ущерба нашей готовности и способности к обороне. Я абсолютно уверен, что это произойдет. Если вы посмотрите на гражданский сектор, вы увидите, что большинство гражданских машин работают не на ископаемом топливе, они электрические", - указал генсек.
https://ria.ru/20211022/konferentsiya-1755637456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг, технологии
Столтенберг призвал НАТО возглавить переход к "зеленым" технологиям
Столтенберг призвал НАТО возглавить процесс перехода к экологически чистым технологиям
БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Военный сектор рано или поздно будет вынужден прекратить использование ископаемого топлива и перейти к экологически чистым, но эффективным технологиям, и НАТО должна возглавить процесс такого перехода, считает генсек организации Йенс Столтенберг.
"НАТО
должна иметь возможность адаптироваться в условиях изменения климата… У альянса есть ответственность по сокращению эмиссии. Тяжелая бронетехника, суда, самолеты, - все это производит вредные выбросы. Если мы хотим достичь мирового нулевого уровня выбросов, мы должны сокращать эмиссию в военном секторе… Здесь вызов – найти технологию, которая будет одновременно экологически чистой и эффективной. На каком-то этапе станет невозможным использовать ископаемое топливо в военной сфере. НАТО должна возглавить процесс перехода к экологически чистым военным технологиям, которые будут также эффективны в военном отношении", - сказал он, выступая на молодежном форуме Youth Summit 2022.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что переход "должен пройти без ущерба нашей готовности и способности к обороне. Я абсолютно уверен, что это произойдет. Если вы посмотрите на гражданский сектор, вы увидите, что большинство гражданских машин работают не на ископаемом топливе, они электрические", - указал генсек.