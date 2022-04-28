https://ria.ru/20220428/tekhnologii-1785962667.html

Столтенберг призвал НАТО возглавить переход к "зеленым" технологиям

Столтенберг призвал НАТО возглавить переход к "зеленым" технологиям - РИА Новости, 28.04.2022

Столтенберг призвал НАТО возглавить переход к "зеленым" технологиям

Военный сектор рано или поздно будет вынужден прекратить использование ископаемого топлива и перейти к экологически чистым, но эффективным технологиям, и НАТО... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:28

2022-04-28T15:28

2022-04-28T15:28

в мире

нато

йенс столтенберг

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Военный сектор рано или поздно будет вынужден прекратить использование ископаемого топлива и перейти к экологически чистым, но эффективным технологиям, и НАТО должна возглавить процесс такого перехода, считает генсек организации Йенс Столтенберг."НАТО должна иметь возможность адаптироваться в условиях изменения климата… У альянса есть ответственность по сокращению эмиссии. Тяжелая бронетехника, суда, самолеты, - все это производит вредные выбросы. Если мы хотим достичь мирового нулевого уровня выбросов, мы должны сокращать эмиссию в военном секторе… Здесь вызов – найти технологию, которая будет одновременно экологически чистой и эффективной. На каком-то этапе станет невозможным использовать ископаемое топливо в военной сфере. НАТО должна возглавить процесс перехода к экологически чистым военным технологиям, которые будут также эффективны в военном отношении", - сказал он, выступая на молодежном форуме Youth Summit 2022.При этом генсек НАТО подчеркнул, что переход "должен пройти без ущерба нашей готовности и способности к обороне. Я абсолютно уверен, что это произойдет. Если вы посмотрите на гражданский сектор, вы увидите, что большинство гражданских машин работают не на ископаемом топливе, они электрические", - указал генсек.

https://ria.ru/20211022/konferentsiya-1755637456.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, технологии