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США не нападают на Россию, заявил Байден - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ssha-1786011338.html
США не нападают на Россию, заявил Байден
США не нападают на Россию, заявил Байден - РИА Новости, 28.04.2022
США не нападают на Россию, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не атакуют Россию на Украине. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:22
2022-04-28T18:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
россия
джо байден
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не атакуют Россию на Украине."Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине", - сказал Байден в Белом доме. Он подчеркнул, что объявленная помощь Украине не обойдется дешево. "Мы не атакуем Россию", - добавил президент США.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр
18:22 28.04.2022 (обновлено: 18:46 28.04.2022)
 
США не нападают на Россию, заявил Байден

Байден: действия США нацелены лишь на помощь Украине в сфере обороны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не атакуют Россию на Украине.
"Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине", - сказал Байден в Белом доме. Он подчеркнул, что объявленная помощь Украине не обойдется дешево. "Мы не атакуем Россию", - добавил президент США.
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 08:00
Запад повышает ставку на поражение России
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Депутат Государственной Думы РФ Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 15:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Страны, где США устраивали демократию, лишались территорий, заявили в ГД
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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