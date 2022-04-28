https://ria.ru/20220428/ssha-1786011338.html

США не нападают на Россию, заявил Байден

США не нападают на Россию, заявил Байден - РИА Новости, 28.04.2022

США не нападают на Россию, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не атакуют Россию на Украине. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:22

2022-04-28T18:22

2022-04-28T18:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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джо байден

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не атакуют Россию на Украине."Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине", - сказал Байден в Белом доме. Он подчеркнул, что объявленная помощь Украине не обойдется дешево. "Мы не атакуем Россию", - добавил президент США.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

https://ria.ru/20220428/demokratiya-1785958364.html

сша

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, россия, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр